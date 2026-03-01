Ηχηρό μήνυμα προς τους πολιτικούς αρχηγούς στέλνουν οι πολίτες μέσω της πρώτης μεγάλης δημοσκόπησης του «Φ» για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Μήνυμα δυσφορίας για τον τρόπο που πολιτεύονται. Ουδείς πείθει την κοινή γνώμη και το αποτέλεσμα; Μόνο η Αννίτα Δημητρίου και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης καταφέρνουν να συγκεντρώσουν θετική αποτίμηση προς το πρόσωπό τους, με ποσοστά που κυμαίνονται ελαφρά πιο πάνω από το 40% με διαφορά μιας μονάδας υπέρ του τέως Γενικού Ελεγκτή και νεοεισελθόντα στον κομματικό στίβο. Οι αρνητικές γνώμες για τους κομματικούς ηγέτες όλων των αποχρώσεων υπερτερούν των θετικών.

Ο επικεφαλής του Άλματος συγκεντρώνει 42% θετικές έναντι 43% αρνητικών απόψεων, με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ να είναι στην πλάτη του, με 41% θετικές γνώμες έναντι 44% αρνητικών. Και οι δύο έχουν την μικρότερη απόκλιση μεταξύ θετικών και αρνητικών από όλους τους άλλους.

Τρίτος έρχεται ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, με 34 % θετικές και 51% αρνητικές απόψεις. Λίγο πιο κάτω, στη θετική αποτίμηση είναι ο Σταύρος Παπαδούρης των Οικολόγων με 31% θετικές, αλλά με πολύ λιγότερες αρνητικές, 38%.

Ο Χρίστος Χρίστου του ΕΛΑΜ ακολουθεί με 28% θετικές απόψεις και λίγο πιο κάτω από το διπλάσιο σε αρνητικές, 55%.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος ακολουθεί με εφτά μονάδες πιο πίσω. Η θετική αποτίμηση προς το πρόσωπό του ανέρχεται στο 21 % ενώ η αρνητική αγγίζει το 63%.

Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου πλασάρεται μπροστά από τους ηγέτες των Οικολόγων και της Δημοκρατικής Παράταξης με 20% θετικές ψήφους έναντι 69% αρνητικών που το δεύτερο ψηλότερο σε αρνητική αποτίμηση.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου κινείται σε χαμηλά ποσοστά με 16% θετική αποτίμηση και 42% αρνητική. Ο Μάριος Καρογιάν της ΔΗΠΑ περιορίζεται στο χαμηλότερο ποσοστό θετικών ψήφων με 14% και ψηλότερο αρνητικό ποσοστό 70%.

Κοινό χαρακτηριστικών όλων των πολιτικών αρχηγών, των κομμάτων που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή είναι ότι εξασφαλίζουν θετική άποψη στις πολιτικές τους παρατάξεις.

Οι πιο ισχυροί εντός των κομμάτων τους είναι ο Στέφανος Στεφάνου και Χρίστος Χρίστου ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ και του ΕΛΑΜ αντίστοιχα. Ενώ αξιοσημείωτο είναι και το ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τυγχάνει σημαντικής αναγνώρισης ανάμεσα στους ψηφοφόρους των Οικολόγων.

Μακριά από τους πολίτες τα κόμματα

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι τα κόμματα δεν ανταποκρίνονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή κοινωνία και κρίνουν ότι χρειάζονται εκσυγχρονισμό και αλλαγή ηγεσίας.

Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες θεωρεί ότι τα πολιτικά κόμματα δεν ανταποκρίνονται στα προβλήματα των πολιτών, ενώ ένας στους τρεις πιστεύει ότι χρειάζονται εκσυγχρονισμό και αλλαγή πολιτικής ηγεσίας.

Ένας στους τέσσερις εκτιμά ότι τα κόμματα προσπαθούν αλλά τα αποτελέσματά τους είναι περιορισμένα. Υπάρχει και αυτοί που θεωρούν ότι πρέπει να διαλυθούν τα παραδοσιακά κόμματα και να στηριχθούν νέοι σχηματισμοί. Ενώ μόλις ένας στους δέκα εκτιμά πως τα κόμματα ανταποκρίνονται στα προβλήματα των πολιτών. Ένα άλλο ποσοστό εκτιμά ότι είναι αποκομμένα από την κοινωνία και ότι δεν έχουν σαφές πρόγραμμα ή πολιτική πρόταση.

Απογοήτευση για το έργο της Βουλής

Η συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό 77%, δίνει αρνητικό πρόσημο στη Βουλή για το έργο που επιτελεί, ενώ μόλις ένας στους πέντε εμφανίζονται αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι.

Όλοι σχεδόν οι ψηφοφόροι των παραδοσιακών κομμάτων έχουν αρνητική άποψη για το έργο της Βουλής. Οι ψηφοφόροι του ΕΛΑΜ 91%, των Οικολόγων 83% και της ΕΔΕΚ 81% δίνουν αρνητικό πρόσημο στο κοινοβουλευτικό έργο. Εξίσου αρνητική εκτίμηση έχουν και όσοι δεν ψήφισαν 89%.

Λίγο πιο κάτω οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ με 69% αρνητική εκτίμηση και 30% θετική, ενώ στους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ η αρνητική άποψη είναι στο 75% και η θετική μόλις στο 20%. Στο ΔΗΚΟ 76% αρνητική και 24% θετική, ενώ στη ΔΗΠΑ το 33% αποτιμά θετικά το έργο της Βουλής και 67% αρνητικά.