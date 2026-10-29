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Από πλευράς της Πολιτείας παραμένουμε ενεργοί στην συλλογική προσπάθεια για εξακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων μας, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σε ανάρτησή του την Πέμπτη, έπειτα από συνάντησή του με συγγενείς αγνοουμένων από Κύπρο και Ελλάδα.

Ο κ. Κόμπος, σε ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει ότι συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αγνοουμένων και της Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας, παρουσία του Επιτρόπου Προεδρίας Μάριου Χαρτσιώτη.

Η Παγκύπρια Ημέρα Αγνοουμένων, η οποία τιμάται στις 29 Οκτωβρίου, σημειώνει, «αποτελεί μια τραγική υπενθύμιση της ανάγκης για αποτελεσματική αντιμετώπιση του ανθρωπιστικού θέματος των αγνοουμένων που για πέραν των πέντε δεκαετιών ταλανίζει τις οικογένειές τους».

«Από πλευράς της Πολιτείας, παραμένουμε ενεργοί στην συλλογική προσπάθεια για εξακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων μας», καταλήγει.

ΚΥΠΕ