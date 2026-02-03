Την «ελληνική απειλή» επικαλέστηκε ο κυβερνητικός βουλευτής του AKP Χασάν Ουφούκ Τσακίρ, απαντώντας στις επικρίσεις συνταξιούχων προς την τουρκική κυβέρνηση για τις περιορισμένες αυξήσεις στις συντάξεις.

«Κάνουν παράπονα για την σύνταξη 20.000 λιρών (389 ευρώ) και χτυπιούνται γι’ αυτό… Αδελφέ μου εσύ δεν ζεις στην Ελβετία. Από τη μία πλευρά υπάρχει η Ελλάδα, από την άλλη η Αρμενία, κάτω υπάρχει η Συρία. Επίσης περιμένουν οι δυνάμεις κατοχής (Ισραήλ στη Γάζα). Nομίζεις όταν θα έρθει ο Άγγλος θα σκεφτεί τη δική σου τιμή; Εδώ έχουμε δυο ηγέτες του κράτους (Ερντογάν – Αλ Σάρα) που βάζουν χέρι στη Συρία, τελειώνουν την τρομοκρατία στη χώρα. Ας τους χειροκροτήσουμε…» δήλωσε, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Σημειώνεται ότι οι Τούρκοι βουλευτές παίρνουν μισθό 500.000 λίρες, περίπου 9.500 ευρώ, ενώ ένας Τούρος βουλευτής παραπονιόταν ότι δεν του φτάνουν τα χρήματα. Οι δηλώσεις αυτές έχουν εξοργίσει την τουρκική κοινή γνώμη, αλλά και την κυβέρνηση Ερντογάν, με συνέπεια το βράδυ της Δευτέρας ο Τσακίρ, να κάνει λόγο για «παρερμήνευση των δηλώσεών του».

Memlekette siyasetin hali bu işte.



Bu vekil olabiliyor, yetmiyor üstüne parti bile değiştirebiliyor.



Çok kıymetliymiş gibi partiden partiye geçiyor.



Gelirine bakıyor listeye giriyor, seçmen de partisine bakıyor mührü basıyor.



pic.twitter.com/U4el3ZyQdP — Alişer Delek (@AliserDelek) February 1, 2026

skai.gr