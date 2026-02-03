Ανάρτηση για την κατάσταση της υγείας του έκανε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ενημερώνοντας ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα τον κρατήσει προσωρινά εκτός δράσης.

Όπως αναφέρει, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και δεν αφορούσε κάτι σοβαρό, σημειώνοντας με χιουμοριστική διάθεση, τη λαϊκή έκφραση «επουζιάσαν μας τζαι ετσακρίσαν μας!».

Στην ανάρτησή του εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου για τον επαγγελματισμό και τη φροντίδα που του παρείχαν, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους γιατρούς Άθω Γεωργίου και Βασίλη Βασιλειάδη.

Καταλήγοντας, δηλώνει ότι μετρά ήδη αντίστροφα για την επιστροφή του, υπογραμμίζοντας πως σύντομα θα συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές του.

Δείτε την ανάρτηση του: