Την αναβολή της συνάντησης του Υπουργού Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, με την Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, την προσεχή Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου η ώρα 4.00μμ, ζητά ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, τη συγκεκριμένη ώρα θα συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής και διερωτάται «πώς μπορεί να γίνει τέτοια συνεδρίαση χωρίς την φυσική παρουσία τουλάχιστον των βουλευτών που εκφράζουν άποψη».

«Καλώ σε άμεση ανάκληση της απόφασης και άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής, χρόνο έχει ο Υπουργός όταν αποφασίζει και δεν ολοκληρώνει τις δεσμεύσεις του», σημειώνει ο βουλευτής.