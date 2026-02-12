Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που θα ξεκαθαρίσει πολλά για το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, με τους φορείς της πόλης να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα, μετά το τελεσίγραφο 15 ημερών που δόθηκε στο υπουργείο Μεταφορών, ώστε να προχωρήσει σε ενημέρωση της Επιτροπής Ανάπτυξης παρουσιάζοντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Η ενημέρωση αυτή θα γίνει πριν το τέλος Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον δήμαρχο Λάρνακας, με δεδομένο πως έχει παραδοθεί και η μελέτη του Υπερταμείου της Ελλάδας στο υπουργείο Μεταφορών.

Όπως είχε γράψει και σε άλλο ρεπορτάζ του ο «Φ», το Υπερταμείο, προκρίνει τον διαχωρισμό του έργου, κάτι που είχαν ζητήσει δημόσια και αρκετοί φορείς της Λάρνακας. Από κει και πέρα θ’ αξιολογηθούν τρία σενάρια για το λιμάνι και τρία σενάρια για τη μαρίνα κι έπειτα θ’ αρχίσει διαβούλευση με τις τοπικές Αρχές.

Σ’ ό,τι αφορά στο λιμάνι δεν έχει αποκλειστεί καμία χρήση του εμπορική ή τουριστική. Για τη μαρίνα υπάρχει και σενάριο που προβλέπει την επέκτασή της, μέσω ανάθεσης έργων σε ιδιώτη επενδυτή, αλλά και εκτέλεση μόνο κρατικών έργων, όπως ο Ναυτικός Όμιλος και η τοπιοτέχνηση, που εκτιμήθηκαν στα €30 εκατ. Σημειώνεται πως, παρά τις εξ αντιθέτου εξαγγελίες, μέχρι στιγμής έγινε μόνο το μικρό έργο της εκβάθυνσης της μαρίνας Λάρνακας, με τα υπόλοιπα να παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Όπως ανέφερε στον «Φ», ο δήμαρχος Λάρνακας, χθες, υπήρξε επικοινωνία με τον υπουργό Μεταφορών, ο οποίος ανέφερε πως σύντομα θα γίνει παρουσίαση των προτάσεων του Υπερταμείου στην Επιτροπή Ανάπτυξης. «Εμείς περιμένουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πώς προχωρούμε από εδώ και πέρα και μου ανέφερε ο υπουργός πως ετοιμάζεται κι αυτό, ενώ εξετάζεται και η πρότασή μας για ομάδα παρακολούθησης των χρονοδιαγραμμάτων. Ζητήσαμε, ακόμη, να μας ενημερώσει για την πρόταση της Prosperity Group», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως θα ληφθεί απόφαση για το τι προκρίνει η πόλη μετά την παρουσίαση της μελέτης του Υπερταμείου.

Αν και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το σκηνικό αναφορικά με την πρόταση της Prosperity Group, μετόχου της Kition, που επιθυμεί αναβίωση του έργου, γίνεται αντιληπτό πως εάν εγκριθεί η πρόταση του Υπερταμείου, τότε αυτή τίθεται αυτόματα εκτός συζήτησης. Κι αυτό επειδή προβλέπει την ενιαία ανάπτυξη των δύο υποδομών και του χερσαίου χώρου, που εκτιμήθηκαν στα € 1.2 δισ., στα σχέδια της τέως αναδόχου Kition Ocean Holdings.

Μέσω ανακοίνωσης, η εταιρεία εξέφρασε ξανά την ετοιμότητά της «να συμβάλει εποικοδομητικά, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων που θα επιτρέψουν την προώθηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη Λάρνακα και την κυπριακή οικονομία». Υποστηρίζει, ακόμη, πως «μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί εναλλακτική πρόταση με τον ίδιο βαθμό ωριμότητας και τεκμηρίωσης, η οποία να μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα και να προσφέρει αντίστοιχα οφέλη για το δημόσιο συμφέρον».