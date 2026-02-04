Η υπομονή εξαντλήθηκε στη Λάρνακα για τη στασιμότητα που παρατηρείται σε λιμάνι και μαρίνα, με τους φορείς της να έχουν πάρει θέσεις μάχης και να προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις, εάν σε διάστημα 15 ημερών δεν δοθούν χρονοδιαγράμματα για όσα εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον τερματισμό της σύμβασης με την Kition Ocean Holdings και 18 μήνες μετά την εξαγγελία τριών κρατικών έργων στη μαρίνα, κόστους €30 εκατ., ελάχιστα έγιναν και δεν έχει καν προκηρυχθεί διαγωνισμός για το κτήριο του Ναυτικού Ομίλου. Την ίδια ώρα παραμένει το θολό σκηνικό αναφορικά με τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την πρόταση της Prosperity Group, μετόχου της τέως αναδόχου, γεγονός που κινδυνεύει να διχάσει την πόλη.

Όλα αυτά τέθηκαν στην έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας το απόγευμα της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της οποίας εκφράστηκε η έντονη δυσφορία απ’ όλους για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται, τόσο στα έργα που εξαγγέλθηκαν στη μαρίνα, όσο και για τη μελέτη του Υπερταμείου της Ελλάδας, που θα καθορίσει το μέλλον των δύο υποδομών. Έπειτα από μια έντονη συζήτηση επικράτησαν οι ψύχραιμες φωνές και οι εκκλήσεις, κυρίως από τον δήμαρχο Λάρνακας και τους προέδρους του ΚΕΒΕ, του ΕΒΕΛ και της ΕΤΑΠ, αλλά και κόμματα όπως η πόλη παραμείνει ενωμένη και να διεκδικήσει με μια φωνή όσα εξαγγέλθηκαν.

Έτσι, ομόφωνα η Επιτροπή Ανάπτυξης αποφάσισε όπως δώσει τελεσίγραφο 15 ημερών στο υπουργείο Μεταφορών ώστε να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση της μελέτης του Υπερταμείου και των ξένων εμπειρογνωμόνων, καθώς και οδικός χάρτης για την υλοποίηση της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας. Επιπρόσθετα αποφάσισε τη δημιουργία ομάδας εργασίας, με τη συμμετοχή και εκπροσώπου του Δήμου Λάρνακας, η οποία θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και θα παρεμβαίνει σε τυχόν αποκλίσεις από τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Ζητήθηκε, ακόμη, όπως παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής όλες οι παράμετροι της πρότασης αναβίωσης του έργου της ενιαίας ανάπτυξης από μετόχους της κοινοπραξίας Kition, καθώς και η θέση του υπουργείου Μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εκφράστηκε έντονη δυσφορία και για την εμπλοκή στο θέμα του τέως υπουργού Μεταφορών, προέδρου του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννη Καρούσου, ο οποίος ασκεί, με δημόσιες παρεμβάσεις, κριτική στους φορείς της Λάρνακας, υποστηρίζοντας πως δεν έκαναν όσα έπρεπε προκειμένου να μην τερματιστεί η σύμβαση με την τέως ανάδοχο εταιρεία. «Είναι ντροπή να λέμε πως το συμβόλαιο διακόπηκε για μια ψευτοεγγυητική, ακόμα και προερχόμενο από ένα πρώην υπουργό. Με προσβάλλει εμένα προσωπικά επειδή φάγαμε μερόνυχτα με τον δήμαρχο και πολλούς άλλους παράγοντες της Λάρνακας για να εφαρμόσουμε αυτά που συμφωνήθηκαν», ανέφερε ο τέως πρόεδρος του ΕΒΕΛ, πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου.

Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση του πρώην δημάρχου Λάρνακας, Ανδρέα Μωυσέως, ο οποίος έκανε λόγο για ανεπίτρεπτη παραπληροφόρηση. Κόμματα, καθώς και άλλοι φορείς, σημείωσαν, εξάλλου, πως ήταν μονόδρομος η διακοπή της σύμβασης της Kition Ocean Holdings, αφού αθέτησε συμφωνηθέντα, έπειτα κι από συνάντηση με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.