Επίσπευση των διαδικασιών για τη μαρίνα και το λιμάνι Λάρνακας, καθώς και γραπτά χρονοδιαγράμματα ζήτησαν από τον υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, οι φορείς της Λάρνακας, που δεν έκρυψαν τη δυσφορία τους για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε όσα εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση.

Επιπρόσθετα, ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ζήτησε απαντήσεις για την πρόταση της εταιρείας Prosperity Group, πρώην μετόχου της τέως αναδόχου Kition Ocean Holdings, για αναβίωση του έργου. Σημειώνεται πως γι’ αυτό το θέμα ζητήθηκε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία. «Για το θέμα του λιμανιού και της μαρίνας, το πρώτο πράγμα που ζητήσαμε από τον υπουργό είναι τη θέση της Κυβέρνησης για μια πρόταση που έχει δει το φως της δημοσιότητας και συζητείται έντονα στην πόλη για αναβίωση και συνέχιση του έργου από εκεί που ήταν. Εμείς έχουμε πει στον υπουργό ότι το συντομότερο πρέπει να έχουμε τη ξεκάθαρη θέση του υπουργείου για το αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση και ως πόλη θα εκφράσουμε τις απόψεις μας όταν θα έχουμε τα δεδομένα μπροστά μας. Ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες μια με δύο εβδομάδες θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα», ανέφερε ο κ. Βύρας.

Σημείωσε, ακόμη, πως «μετά τον τερματισμό της συμφωνίας, το πρώτο πράγμα που είπαμε στον υπουργό είναι ότι πρέπει να είμαστε πιο τυπικοί στα χρονοδιαγράμματα τα οποία θέτουμε. Πρέπει να πούμε ότι από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα έχουμε καθυστερήσεις και για τη μελέτη και για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και πρέπει από τώρα και στο εξής να είμαστε πιο τυπικοί σε αυτή τη διαδικασία».

Στις δηλώσεις του ο κ. Βαφεάδης αναφέρθηκε στα έργα που είχε εξαγγείλει η Κυβέρνηση μετά τον τερματισμό της σύμβασης με την Kition Ocean Holdings. Το πρώτο έργο, όπως είπε, που αφορά σε εκβάθυνση της μαρίνας ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα. Σ’ ό,τι αφορά στην προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το κτήριο του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας, που παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις, ο υπουργός Μεταφορών άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσουν αμέσως οι διαδικασίες, παράλληλα με το Σημείωμα Έργου και τη Μελέτη Βιωσιμότητας που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Εντός της επόμενης εβδομάδας, δε, θα σταλεί η μελέτη του Υπερταμείου της Ελλάδας, η οποία ολοκληρώθηκε και η οποία θα καθορίσει το μέλλον των δύο υποδομών, που βρίσκονται τώρα υπό τη διαχείριση του κράτους. «Στη συνέχεια εμείς θα προχωρήσουμε σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Εμείς έχουμε δεσμευτεί απέναντι στον δήμαρχο και στο ΕΒΕ Λάρνακας ότι θα επανέλθουμε άμεσα με σαφή χρονοδιαγράμματα, τόσο για την παρουσίαση και διαβούλευση της μελέτης, αλλά και όσον αφορά στα επόμενα βήματα για την προκήρυξη της προσφοράς για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε όλα τα έργα», σημείωσε ο κ. Βαφεάδης, προσθέτοντας πως αυτό το έργο είναι ύψιστης σημασίας για την κυβέρνηση. «Θέλουμε να προχωρήσουμε, συμμεριζόμαστε την αγωνία της τοπικής κοινωνίας και γι’ αυτό θα πρέπει άμεσα να φέρουμε αποτελέσματα», σημείωσε.

Ο δήμαρχος Λάρνακας χαιρέτισε την απόφαση για επίσπευση των διαδικασιών για τον Ναυτικό Όμιλο. «Είναι κάτι που θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Από εκεί και πέρα περιμένουμε επιστολή με χρονοδιαγράμματα, που να λέει ότι από το σημείο που είμαστε σήμερα,με την παράδοση της μελέτης από το ελληνικό Υπερταμείο μέχρι και το σημείο προκήρυξης προσφορών για νέους επενδυτές για τη μαρίνα και το μέλλον του λιμανιού.

Πρέπει να έχουμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα επειδή η Λάρνακα δεν μπορεί να περιμένει άλλο γι’ αυτό το έργο. Είναι κάτι που το περιμένουμε από το υπουργείο το συντομότερο για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ δρ Νάκης Αντωνίου, απηύθυνε δημόσια θερμή παράκληση προς τον υπουργό Μεταφορών, ώστε να ξεκινήσουν τα έργα στη Λάρνακα. «Θέλουμε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ούτως ώστε τα παιδιά της Λάρνακας να μένουν, να εργάζονται και να προσφέρουν στη Λάρνακα και να μην αναγκάζονται να δουλεύουν σε άλλες πόλεις και άλλες χώρες. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Υπουργείο, προσβλέπουμε ότι σύντομα θα έχουμε τις λύσεις και σίγουρα θέλουμε την ενημέρωση για τη μελέτη του Υπερταμείου όσο πιο σύντομα γίνεται», υπέδειξε.