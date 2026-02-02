Μεγάλος αναβρασμός επικρατεί ανάμεσα στους φορείς αλλά και πολίτες της Λάρνακας, αφού παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις σε όσα εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση τόσο για τα άμεσα έργα, όσο και για τους μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς που θα καθορίσουν το μέλλον των δύο υποδομών. Σε έκτακτη συνεδρία της το απόγευμα της Δευτέρας, η Επιτροπή Ανάπτυξης έδωσε τελεσίγραφο 15 ημερών στην κυβέρνηση για να λάβει απαντήσεις και γραπτά χρονοδιαγράμματα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αποφασίστηκε, θα προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

Ο πρόεδρος (δήμαρχος Λάρνακας) και τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης εξέφρασαν πολύ έντονη δυσφορία και δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται τόσο στην παράδοση της μελέτης από το ελληνικό Υπερταμείο και τους ξένους εμπειρογνώμονες, όσο και στον καθορισμό σαφών χρονοδιαγραμμάτων για τα επόμενα βήματα, ώστε να προχωρήσει επί της ουσίας η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας. Εκφράστηκε ακόμη απογοήτευση για τις καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν στην προκήρυξη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία Ναυτικού Ομίλου στη μαρίνα. Επιπρόσθετα, εκφράστηκε έντονος προβληματικός και για την καθυστέρηση εξέτασης της πρότασης της εταιρείας Prosperity Group (μέτοχος Kition Ocean Holdings) για αναβίωση του έργου.

Γι’ αυτόν τον λόγο η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας αποφάσισε τα εξής:

• Εντός 15 ημερών να εξεταστούν και να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής όλες οι παράμετροι της πρότασης αναβίωσης του Έργου από μετόχους της Κοινοπραξίας Kition, καθώς και ποια είναι η θέση του Υπουργείου Μεταφορών.

• Εντός 15 ημερών να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής σαφή και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση της μελέτης του Υπερταμείου και των ξένων εμπειρογνωμόνων, καθώς και οδικός χάρτης για την υλοποίηση της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας.

• Τη δημιουργία ομάδας εργασίας, με τη συμμετοχή και εκπροσώπου του Δήμου Λάρνακας, η οποία θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και θα παρεμβαίνει σε τυχόν αποκλίσεις από τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Όπως σημειώθηκε η Επιτροπή Ανάπτυξης θα αναμένει το συντομότερο την ανταπόκριση του υπουργού Μεταφορών. Σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει, όπως αποφασίστηκε, η Λάρνακα θα προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.