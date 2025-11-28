Ο πρέσβης του Ισραήλ στη Λευκωσία, αποχαιρετώντας τον Κινέζο συνάδελφό του, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει αυτός πλέον, ρόλο Κοσμήτορα του Διπλωματικού Σώματος, μέχρι φυσικά την αντικατάστασή του, τον Αύγουστο του 2026. Είναι μια θέση που αναλαμβάνει ο παλαιότερος μεταξύ των πρέσβεων σε κάθε χώρα και που είχε μέχρι προχτές ο πρέσβης της Κίνας.

Θυμόμαστε, φυσικά, πως πριν από τον Ισραηλινό πρέσβη Όρεν Ανόλικ έφτασε στην Κύπρο ο πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Αμπντάλα Αττάρι, αν και προηγήθηκε η διαπίστευση του πρώτου και έχει κι αυτό τη σημασία του. Διερωτόμαστε, ασφαλώς, αν η θέση του Κοσμήτορα δίνεται αυτόματα ή αν λήφθηκε υπόψη ο συνεταιρισμός με το Ισραήλ, μετά και κατά τη διάρκεια της φοβερής σφαγής στη Γάζα.

Πάντως, όπως πληροφορούμαστε, πάνω από δέκα πρέσβεις (κυρίως αραβικών χωρών) δεν θέλουν να έχουν κάποια σχέση με τον κ. Ανόλικ και αναρωτιόμαστε πώς θα εργαστεί -όπως ανακοίνωσε- με τους συναδέλφους του για να πετύχουν τους «κοινούς διπλωματικούς στόχους». Τους ποιους;

ΑΛ.ΜΙΧ.