Μπορεί το διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο με οργανωτή τον οίκο KPMG να είχε να κάνει με θέματα φορολογίας και οικονομίας, πολλοί από τους ξένους συνέδρους, ωστόσο, αποδείχθηκαν και ποδοσφαιρόφιλοι.

Ουκ ολίγοι εξ αυτών, εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία της Pafos FC στην Ευρώπη, οπότε και οι Κύπριοι οργανωτές του συνεδρίου άδραξαν την ευκαιρία για να τους κάνουν… οπαδούς της ομάδας. Έγιναν, συγκεκριμένα, οι ανάλογες διευθετήσεις και δόθηκε ως δώρο σε κάθε σύνεδρο το αναμνηστικό κασκόλ του επόμενου παιχνιδιού της ομάδας της Πάφου στην League Phase του Champions League, με τη φημισμένη Juventus.

Καλά αντανακλαστικά και πέραν της οικονομίας δείχνουν να έχουν οι άνθρωποι της KPMG και κυρίως ο (δεδηλωμένος οπαδός της ομάδας) επικεφαλής του γραφείου Πάφου του οίκου, Τάσος Γιασεμίδης.

Ντόρα