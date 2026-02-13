Η φουκού έσβησε και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι υποψήφιος ούτε με το Άλμα, ούτε με άλλο κόμμα.

Η φωτογραφία, που κυκλοφόρησε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και παρουσίαζε τον κ. Κώστα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τον δημοσιογράφο Σάκη Στυλιανού, με λεζάντα «κάτι ψήνεται», πυροδότησε τα σενάρια εμπλοκής του βουλευτή στο Άλμα.

Ο κ. Κώστα, κλήθηκε να σχολιάσει αυτές τις αντιδράσεις στην κρατική τηλεόραση, όπου για ακόμη μια φορά, ξέκοψε τις όποιες φήμες και ψίθυρους που τον θέλουν να ενώνει δυνάμεις με τον κ. Μιχαηλίδη.

«Η φουκού η χθεσινή, που έψηνε μόνο λουκάνικα, παστουρμάδες, χαλούμια, σουβλάκια, σεφταλιές, έσβησε. Σήμερα επιστρέψαμε στη δουλειά μας. Για να μιλήσουμε σοβαρά, όχι δεν θα είμαι υποψήφιος, ούτε με άλλο κόμμα, το έχω ξεκαθαρίσει δημόσια τον περασμένο Σεπτέμβρη και δεν θα είμαι ούτε ανεξάρτητος υποψήφιος», είπε χαρακτηρίστηκα.

Κληθείς να σχολιάσει αυτή του την απόφαση, είπε ότι «είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή, ότι δεν πρόκειται να κατέβω στις εκλογές ξανά με άλλο κόμμα. Η πίεση η οποία ασκείται πάνω μου είναι εντονότατη από ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κόμμα της κοινωνίας, για να κατεβώ ως ανεξάρτητος. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους δεν θέλω να το κάνω»

Αποκάλυψε επίσης, ότι έχει δεχθεί προτάσεις για να συμμετέχει σε ψηφοδέλτιο από πολλά κόμματα, τόσο εντός όσο και εκτός βουλής, ωστόσο είπε ότι τα απέρριψε αμέσως.