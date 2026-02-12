Στην «Πρώτη Φουκού» της Λεμεσού στα γραφεία του Lemesos Media Group, βρέθηκε από νωρίς το πρωί ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε μια παρουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο κ. Μιχαηλίδης φωτογραφήθηκε με τον δημοσιογράφο Σάκη Στυλιανού και τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Λεμεσού, Κώστα Κώστα, με τη σχετική φωτογραφία να ανεβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Κάτι ψήνεται…». Κάπου εκεί ξεκίνησαν τα σχόλια…

Το στιγμιότυπο άναψε, όχι μόνο τα κάρβουνα, αλλά και τις συζητήσεις, με ορισμένους να βλέπουν πίσω από το χαλαρό κλίμα της Τσικνοπέμπτης πιθανά πολιτικά μηνύματα.

Ιδιαίτερα μετά το διαζύγιο του ΑΚΕΛ με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, οι συνειρμοί περί ενδεχόμενων νέων συνεργασιών ή μεταγραφών δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Η φωτογραφία, ισχυρίζονται κάποιοι, μόνο τυχαία δεν ήταν.

Από την πλευρά του, πάντως, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως το «κάτι ψήνεται» αφορούσε αποκλειστικά την πρώτη φουκού. Από την πλευρά του, ο Κώστας Κώστα στην κάμερα του Σίγμα είπε αστειευόμενος ότι το μόνο που ψήνεται σήμερα είναι σουβλάκια, σιεφταλιές, λουκάνικα και παστουρμάδες. «Τίποτε άλλο», υπογράμμισε.

Το αν έμεινε μόνο στα… κάρβουνα ή αν το παρασκήνιο έχει και συνέχεια, μένει να φανεί.