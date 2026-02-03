«Έχω φοβερή πίεση από μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών», ήταν η απάντηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Κώστα Κώστα, σε ερώτηση για το αν θα κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές.

Ωστόσο, μιλώντας στο «Πρωτοσέλιδο», ο κ. Κώστα ξεκαθάρισε πως δεν έχει αλλάξει άποψη. «Το έχω πει ξεκάθαρα ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Δεν έχω αλλάξει άποψη. Έχω φοβερή πίεση από μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας για να κατέβω ανεξάρτητος. Είναι κάτι πολύ δύσκολο και κάτι το οποίο ειλικρινά δεν θέλω. Όμως, που θα έρθει ώρα, θα αποφασίσω τι θα κάνω μαζί με την οικογένειά μου», τόνισε ο βουλευτής.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κώστα δεν συμπεριλήφθηκε στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ, αφού η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος αποφάσισε να εξαιρέσει μόνο ορισμένο αριθμό στελεχών που έχουν συμπληρώσει τρεις θητείες στη Βουλή: τον Γιώργο Λουκαΐδη και τον Άριστο Δαμιανού.