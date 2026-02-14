Η Κύπρος καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στη διάμεση ηλικία του πληθυσμού της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία, που δημοσίευσε χθες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Πιο συγκεκριμένα, η διάμεση ηλικία στην Κύπρο ανέβηκε από τα 37 έτη το 2015, στα 41 έτη το 2025. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πρωτίστως ότι ο πληθυσμός γηράσκει (δημογραφική γήρανση), γεγονός που συχνά συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια (μεγαλύτερη διάρκεια ζωής) σε συνδυασμό με μειωμένες γεννήσεις.

Το στατιστικό αυτό, σίγουρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Διότι αναπόφευκτα τα άτομα που θα λαμβάνουν σύνταξη, θα ζουν περισσότερα χρόνια και επομένως θα αυξηθεί και το ποσό που θα χρειάζεται να καταβάλλεται για τις συντάξεις.

Αγ.Αγ.