Αποθαρρυντικά είναι τα δεδομένα για την Κύπρο σε σχέση με τις γεννήσεις, καθώς στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι ο πληθυσμός μας γερνάει ολοένα και περισσότερο. Μάλιστα η χώρα μας καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό γήρανσης την τελευταία δεκαετία σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Ο ένας στους πέντε (18,3%) είναι άνω των 65 ετών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως η μέση ηλικία του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 2,1 έτη τα τελευταία δέκα χρόνια, και από τα 42,8 έφτασε τα 44,9 έτη.

Η γήρανση των πολιτών καταγράφτηκε σε όλες τις χώρες, εκτός από τη Γερμανία και τη Μάλτα, όπου σημείωσαν μείωση κατά 0,4 έτη.

Αντιθέτως, η Κύπρος και η Σλοβακία βρίσκονται στην κορυφή της ΕΕ ως προς τον ρυθμό γήρανσης, καταγράφοντας αύξηση κατά 4 έτη. Ακολουθούν Ιταλία (3,9 έτη), Ελλάδα και Πολωνία (3,8 έτη), Πορτογαλία (3,7 έτη).

Όσον στα δεδομένα της Κύπρου, η μέση ηλικία ανέβηκε από τα 37 έτη το 2015, στα 41 έτη το 2025.

Περίπου ένας στους πέντε πολίτες είναι άνω των 65 ετών, με ποσοστό 18,3%. Το ποσοστό των άνω των 65 ετών πριν από δέκα χρόνια (2015) ήταν 14,5%.

Αντίθετή πορεία για τις μικρές ηλικίας, στα παιδιά έως 14 ετών τα οποία ανέρχονται μόλις στο 15,2% του συνολικού πληθυσμού, ενώ και πριν δέκα έτη ήταν στο 16,2%. Το χαμηλότερο ποσοστό παιδιών καταγράφει η Ιταλία (11,9%) και η Μάλτα (12,1%).

Οι ηλικίες 15 με 64 ετών, λαμβάνουν και το μεγαλύτερο ποσοστό (66,5%), το οποίο ήταν 69,3% πριν από 10 έτη.