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Η πολυαναμενόμενη διασκευή της σειράς βιβλίων της Patricia Cornwell «Scarpetta» έφτασε επιτέλους στο Prime Video, αλλά ενώ το καστ είναι λαμπερό, το αποτέλεσμα είναι ένα ιατρικό μυστήριο που διχάζει, και που δεν μπορεί να αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να είναι.

Αντλώντας στοιχεία τόσο από το «Postmortem» όσο και από το «Autopsy», η σειρά υφαίνει ένα αφήγημα μεταξύ δύο χρονικών πλαισίων: του σκληρού κόσμου των ερευνών του 1998 και του υψηλής τεχνολογίας εγκληματολογικού τοπίου του 2026. Η Νικόλ Κίντμαν προσφέρει μια χαρακτηριστική ψυχρή ερμηνεία ως η λαμπρή Δρ. Κέι Σκαρπέτα, ενώ η Τζέιμι Λι Κέρτις προσφέρει μια φλογερή σπίθα ως η αδελφή της, Ντόροθι. Η χημεία τους είναι ο παλμός της σειράς, αποτυπώνοντας την τριβή της παιδικής ανταγωνιστικότητας που εξελίχθηκε σε εχθρικότητα.

Η αφηγηματική επιλογή να πηγαίνουμε από εποχή σε εποχή κάθε λίγα λεπτά δημιουργεί έναν ασυνάρτητο ρυθμό που εμποδίζει την ανάπτυξη πραγματικής έντασης. Αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα θρίλερ τεσσάρων επεισοδίων, έχει παραταθεί σε οκτώ επεισόδια γεμάτα φωναχτές διαμάχες, υπερβολικές σκηνές οδήγησης και παράξενες δευτερεύουσες πλοκές. Η συμπερίληψη μιας εταιρείας 3D-τυπωμένων οργάνων και ενός chatbot τεχνητής νοημοσύνης στο στυλ του «Black Mirror» —το ψηφιακό φάντασμα ενός αποθανόντος συζύγου— προσθέτει ένα κυνικό, σύγχρονο στρώμα που περιστασιακά φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις ρεαλιστικές εγκληματολογικές ρίζες του αρχικού υλικού.

Η σειρά δυσκολεύεται με τον τόνο, μεταβαίνοντας απότομα μεταξύ διαδικαστικών θεμάτων και ξαφνικών στιγμών βίας. Ενώ το υποστηρικτικό καστ, συμπεριλαμβανομένων των Μπόμπι Καναβάλε και Αριάνα ΝτεΜπόουζ, προσφέρει δυνατές στιγμές με έμφαση στους χαρακτήρες, το σενάριο συχνά βασίζεται σε βολικές αποκαλύψεις αντί για σχολαστική έρευνα.

Τελικά; Μόνο για τους θαυμαστές. Είναι μια στιλάτη, έντονη εμπειρία για όσους αγαπούν τα βιβλία ή τους πρωταγωνιστές, αλλά η ακατάστατη πλοκή και τα απογοητευτικά cliffhangers υποδηλώνουν ότι στον κόσμο των εγκληματολογικών δραμάτων, less is more. Δείτε την αν είστε έτοιμοι για ένα ωραίο αλλά χαοτικό μπάχαλο.

Ελεύθερα 03.05.2026