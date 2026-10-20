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Ο Aaron Sorkin επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος με αυτό το εφιαλτικά επίκαιρο αλλά υπερβολικά διδακτικό sequel του «The Social Network»!

Το «The Social Reckoning» αποτελεί το πολυαναμενόμενο -ή ίσως αναπόφευκτο- sequel του αριστουργηματικού «The Social Network» (2010) και βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα της διαβόητης διαρροής εγγράφων του Facebook το 2021.

Η πλοκή ακολουθεί τη νεαρή μηχανικό δεδομένων και whistleblower, Frances Haugen (η οσκαρική Mikey Madison), η οποία συνεργάζεται με τον δημοσιογράφο της «Wall Street Journal», Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), σε μια επικίνδυνη διαδρομή. Στόχος τους είναι να φέρουν στο φως τα πιο σκοτεινά και καλά κρυμμένα μυστικά του κολοσσού των social media, βάζοντας ξανά στο στόχαστρο τον Mark Zuckerberg (ο Jeremy Strong του «Succession» που παίρνει τη σκυτάλη από τον Jesse Eisenberg).

Δεκαέξι χρόνια μετά το «The Social Network», ο Aaron Sorkin αναλαμβάνει αυτή τη φορά διπλό ρόλο, καθώς εκτός από το σενάριο υπογράφει και τη σκηνοθεσία, μετά την άρνηση του David Fincher να επιστρέψει. Και η αλήθεια είναι πως λειτουργεί περισσότερο ως ένα σφιχτό, παλαιάς κοπής, δημοσιογραφικό θρίλερ (στα χνάρια του «All the President’s Men»), παρά ως το οργισμένο, σκοτεινό και ίσως αιχμηρό δράμα που ίσως περίμεναν κάποιοι.

Το σενάριο του Sorkin, πιστό στο σήμα κατατεθέν του (τους γρήγορους, καταιγιστικούς, walk-and-talk διαλόγους), βουτάει στα βαθιά ενός πραγματικού ψηφιακού τέρατος. Το μήνυμα είναι κάτι παραπάνω από επίκαιρο: η ανεξέλεγκτη δύναμη των social media, η εργαλειοποίηση του αλγορίθμου και η άρνηση ευθύνης για τη ζημιά που προκαλείται στην κοινωνία. Παρόλα αυτά, το φιλμ μοιάζει μερικές φορές υπερβολικά διδακτικό (ακόμα και για τα στάνταρ του Sorkin) και κάπως εγκλωβισμένο σε ένα παραδοσιακό αφήγημα των «καλών εναντίον της διαφθοράς», χάνοντας λίγη από την ηθική ασάφεια του original.

Εκείνο που πραγματικά απογειώνει την ταινία είναι οι ερμηνείες. Η Mikey Madison (Anora) είναι εξαιρετική στον ρόλο της Haugen, αποδίδοντας ιδανικά το βάρος μιας γυναίκας που ρισκάρει τα πάντα, ενώ δίπλα της, ο Jeremy Allen White («The Bear») δίνει μια στιβαρή ερμηνεία στον ρόλο του δημοσιογράφου.

Όμως, εκείνος που κλέβει την παράσταση είναι ο Jeremy Strong, ο οποίος χτίζει έναν Zuckerberg που δεν είναι πια το αλαζονικό, ανασφαλές κολεγιόπαιδο, αλλά ένας ψυχρός, απόμακρος και ρομποτικός ολιγάρχης της τεχνολογίας, που αρνείται να αναλάβει την παραμικρή ευθύνη ή να χάσει έστω μια ρανίδα από τα αστρονομικά κέρδη του για το κοινό όφελος.

Ίσως να μην είναι ο κοινωνιολογικός δυναμίτης που ήταν η πρώτη ταινία, όμως το «The Social Reckoning» είναι μια αξιόλογη, εξαιρετικά παιγμένη και απολύτως απαραίτητη ταινία για την εποχή μας. Ο Sorkin παραδίδει μια απόλυτα ικανή δουλειά, κρατώντας τον ρυθμό αμείωτο στη σχεδόν δίωρη διάρκεια καταφέρνοντας να κάνει την τεράστια ροή πληροφοριών και εγγράφων να μοιάζει με αγωνιώδες θρίλερ. Στιβαρό, κυνικό και καταγγελτικό, θα σας κάνει να νιώσετε άβολα με τον χρόνο που περνάτε στα social media – και αυτός μάλλον είναι και ο σκοπός του.