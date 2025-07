ΘΕΑΤΡΟ

Λεύκαρα, Συνεδριακό Κέντρο, 9μ.μ. Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, «Η Απαρηγόρητη Χήρα», καυστική κωμωδία του Κώστα Μουρσελά σε σκηνοθεσία της Ελένης Οδυσσέως και ερμηνεία των Λουκίας Μουσουλιώτου και Ιάκωβου Ιακώβου. Είσοδος ελεύθερη. Επόμενες: 26/7 Χούλου, 27/7 Κάτω Δρυς

ΜΟΥΣΙΚΗ

Άλασσα, Πάρκο «Πανόραμα», 8μ.μ. Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Οι «ΑΝεράιδες» παρουσιάζουν ενότητες από τον μουσικό πολιτισμό της Σμύρνης, της Κύπρου και των Νησιών με τραγούδια που προσφέρονται για ατομικούς και ομαδικούς χορούς με τις Άννα Μοσφίλη, Μαριάννα Μουμτζή, Αναστασία Ζακυνθινού και Ελεάνα Ανδρέου, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Μαρίας Τοφινή Τσαντίλα. Επόμενη: 7/8 Αμφιθέατρο Κυπερούντας

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. Το «Africa Star» (2024) του Κύπριου σκηνοθέτη Άδωνη Φλωρίδη ακολουθεί τρεις γενιές Κυπρίων γυναικών των οποίων η ζωή άλλαξε τραγικά λόγω της αδυναμίας ενός άνδρα να αντισταθεί στον πειρασμό. Παίζουν: Μαρίνα Μακρή, Λουκία Βασιλείου, Γιολάντα Χριστοδούλου, 22348203 theatroena.com.cy

Πρωταράς, Πλατεία, 11ο Protaras Summer Film Festival, 8μ.μ. «Dog Man» (ΕΛ), 10μ.μ. «Bridget Jones: Mad About The Boy», psff.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλαιό Δημοτικό Μέγαρο. Φωτογραφικές εκθέσεις με τίτλο «Τα Παράθυρα της Αμμοχώστου» της Κάτιας Χριστοδούλου και «Όταν το όμορφο παρελθόν συναντά το τραγικό παρόν» του Τάσου Δημητριάδη. Μέχρι 29/7

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Παράλληλη έκθεση «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεση ‘Look at Me!’ Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe. Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Παλίμψηστο». Μέχρι 31/7

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Ίδρυμα PSI. «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

ΣΙΝΕΜΑ

K- Σινεπλεξ, Ρίο

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: «I Know What You Did Last Summer» σε σκηνοθεσία Jennifer Kaytin Robinson

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ: Superman, F1: The Movie, Jurassic World: Rebirth, The Ritual, How To Train Your Dragon, Lilo & Stitch, Elio