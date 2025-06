Από τις 9 Ιουλίου μέχρι 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται φέτος ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ένα ανακοίνωσε το πρόγραμμα του φετινού 26ου Μαραθωνίου, που πραγματοποιείται, όπως κάθε καλοκαίρι, στον ιστορικό Θερινό Κινηματογράφο «Κωνστάντια», στη Λευκωσία.

Κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της πρωτεύουσας και με τη νοσταλγική ατμόσφαιρα του θερινού σινεμά, ο Μαραθώνιος επιστρέφει, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου, ενισχύοντας τη κινηματογραφική παιδεία και την πολιτιστική ζωή του τόπου.

Οι προβολές πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 9 Ιουλίου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου στις 9μ.μ., ενώ ειδική προβολή πραγματοποιείται την Τρίτη 15 Ιουλίου.

Η φετινή πρεμιέρα, την Τετάρτη 9 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί με την ελληνικής παραγωγής ταινία «Υπάρχω», βασισμένη στη ζωή του μοναδικού Στέλιου Καζαντζίδη, σε σενάριο Κατερίνας Μπέη και σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου.

Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται βραβευμένες ταινίες που διακρίθηκαν σε μεγάλα φεστιβάλ από όλο τον κόσμο, όπως η «Maria» σε σκηνοθεσία Πάμπλο Λαραΐν (Υποψήφια για Χρυσό Λέοντα, Φεστιβάλ Βενετίας, 2024, Υποψήφια για Βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας, 2025, Υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού, 2025), «All We Imagine As Light» σε σκηνοθεσία Payal Kapadia (Grand Prix, Φεστιβάλ Καννών, 2024, Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου Silver Hugo, Φεστιβάλ Σικάγο, 2024, Βραβείο RTVE Otra Mirada, Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν, 2024), «Όλα θα πάνε καλά» / All Shall Be Well» σε σενάριο και σκηνοθεσία Ray Yeung (Βραβείο Teddy Καλύτερης Ταινίας, Φεστιβάλ Βερολίνου, 2024, Βραβείο Κοινού, Frameline FF, 2024, Βραβείο Mermaid, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 2024) «Tatami» σε σκηνοθεσία Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi (Υποψήφια για Βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, 2024, Βραβείο Brian, Φεστιβάλ Βενετίας, 2023, Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού & Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, Φεστιβάλ Τόκιο, 2023, Βραβείο Νέων Κινηματογραφιστών, Φεστιβάλ Palm Springs, 2025), «Τελευταίο Καλοκαίρι/ Murina» σε σκηνοθεσία Antoneta Alamat Kusijanovic (Χρυσή Κάμερα, Φεστιβάλ Καννών, 2021, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Φεστιβάλ Χάμπτονς, 2021, Βραβείο Κοινού, Φεστιβάλ Κροατίας, 2021, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Φεστιβάλ Σόφιας, 2022), «Γυμνοί στον ήλιο» (αφιέρωμα στον Αλαιν Ντελόν που έφυγε πέρυσι) σε σκηνοθεσία Rene Clement (Βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας Edgar Allan Poe, 1962).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φέτος δύο πολυβραβευμένα ντοκιμαντέρ: Το «Honeyland» σε σκηνοθεσία Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov (Υποψήφια για Βραβεία Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ & Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, 2020, Βραβείο World Cinema Documentary, Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής Καλύτερης Φωτογραφίας, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, 2019, Βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Φεστιβάλ DocAviv, 2019), και το βραβευμένο με Όσκαρ «No Other Land» σε σκηνοθεσία Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval, Abraham, Rachel Szor (Βραβείο Κοινού & Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Berlinale, 2024, Βραβείο Κοινού, IDFA, 2024, Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ – Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2024).

Φέτος θα υπάρχει για πρώτη φορά ειδική προβολή στις 15 Ιουλίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Κυπριακής παραγωγής ντοκιμαντέρ «Σκάμματα» σε σκηνοθεσία Δανάης Στυλιανού.

Σε συνεργασία με το Queer Wave Film Festival θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία «Crossing» σε σκηνοθεσία Levan Akin (παραγωγή Σουηδία, Δανία, Γαλλία Τουρκία, Γεωργία).

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν ταινίες Κυπριακής παραγωγής όπως «Κάμπια Νύμφη Πεταλούδα» σε σενάριο και σκηνοθεσία Κύρου Παπαβασιλείου και «Africa Stat» σε σενάριο και σκηνοθεσία Άδωνη Φλωρίδη καθώς και η ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη «Νυχτερινός Εκφωνητής».

Και, φυσικά, οι μικροί μας φίλοι μπορούν να απολαύσουν κάτω από τα αστέρια την πολυβραβευμένη Νορβηγική παραγωγή «Lars Is LOL» του Eirik Saeter Stordahl, η οποία συγκίνησε χιλιάδες μικρούς και μεγάλους θεατές όπου κι αν προβλήθηκε.

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών ανά μήνα:

ΙΟΥΛΙΟΣ:

9/7 – ΥΠΑΡΧΩ / STELIOS (+12)

10/07 – ΘΕΪΚΟ ΤΥΡΙ / VINGT DIEUX / HOLY COW (+18)

11/07 – ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ / ATHENS MIDNIGHT RADIO (Κ)

12/07 – H ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ / EN FANFARE / THE MARCHING BAND (+18)

13/07 – ΚΑΜΠΙΑ ΝΥΜΦΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ / EMBRYO LAVRA BUTTERFLY (+18)

15/07 – ΣΚΑΜΜΑΤΑ / SKAMMATA (Κ) ειδική προβολή

16/ 07 – ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ / THE GREAT ESCAPER ( +18)

17/07 – ΓΥΜΝΟΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ / PLEIN SOLEIL / PURPLE NOON* (+18)

18/07 – DELICIEUX: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ / DELICIEUX / DELICIOUS (+18)

19/07 – ΜΑΡΙΑ / MARIA (+12)

20/07 – AFRICA STAR (+15)

23/07 – Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / THE RETURN (+15)

24/07 – HONEYLAND / MEDENA ZEMJA (+18)

25/07 – NO OTHER LAND (+18)

26/07 – ALL WE IMAGINE AS LIGHT (+18)

27/07 – ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ / RAMS (+18)

30/07 – Η ΠΙΣΙΝΑ / LA PISCINE / THE SWIMMING POOL (+18)

31/07 – OΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ / ALL SHALL BE WELL (+18)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

01/08 – CROSSING (+18)

02/08- LARS IS LOL (Κ)

03/08 – TATAMI (+18)

06/08 – ΣΚΙΣΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΗ / SEW TORN (+18)

07/08 – ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / MURINA (+18)

08/08 – ΥΠΑΡΧΩ / STELIOS (+12)

09/08 – ΘΕΪΚΟ ΤΥΡΙ / VINGT DIEUX / HOLY COW (+18)

10/08 – ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ / ATHENS MIDNIGHT RADIO (Κ)

13/08 – H ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ / EN FANFARE / THE MARCHING BAND (+18)

14/08 – ΚΑΜΠΙΑ ΝΥΜΦΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ / EMBRYO LAVRA BUTTERFLY (+18)

15/08 – ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ / THE GREAT ESCAPER ( +18)

16/08 – ΓΥΜΝΟΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ / PLEIN SOLEIL / PURPLE NOON* (+18)

17/08 – DELICIEUX: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ / DELICIEUX / DELICIOUS (+18)

20/08 – ΟΙ ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΙ / LES INDESIRABLES (+18)

21/08 – AFRICA STAR (+15)

22/08 – Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / THE RETURN (+15)

23/08 – HONEYLAND / MEDENA ZEMJA (+18)

24/08 – NO OTHER LAND (+18)

27/08 – ALL WE IMAGINE AS LIGHT (+18)

28/08 – ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ / RAMS (+18)

29/08 – Η ΠΙΣΙΝΑ / LA PISCINE / THE SWIMMING POOL (+18)

30/08 – OΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ / ALL SHALL BE WELL (+18)

31/08 – CROSSING (+18)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

03/09 – LARS IS LOL (Κ)

04/09 – TATAMI (+18)

05/09 – ΣΚΙΣΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΗ / SEW TORN (+18)

06/09 – ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / MURINA (+18)

07/09 – ΟΙ ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΙ / LES INDESIRABLES (+18)

