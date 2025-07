ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Η Επιστροφή» σε σκηνοθεσία Ουμπέρτο Παζολίνι. Έπειτα από είκοσι χρόνια, ο Οδυσσέας επιστρέφει αισίως στην Ιθάκη, όπου βρίσκει τη σύζυγό του αιχμάλωτη των μνηστήρων, οι οποίοι διεκδικούν τον θρόνο, και απειλούν με θάνατο τον γιο του. Για να ξανακερδίσει την οικογένειά του και όλα όσα έχασε, ο Οδυσσέας πρέπει να βρει ξανά τη δύναμή του. 22348203 theatroena.com.cy

Πάφος, Κέντρο Τεχνών Κίμωνος, 9μ.μ. Garden Screenings at Attikon. «Indiana Jones and the Last Crusade». kimonosartcenter.com

Πρωταράς, Πλατεία, 11ο Protaras Summer Film Festival, 9μ.μ. «The Accountant 2», psff.cy

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια, ταξιδεύει στην Κύπρο για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία, γεμάτη συναίσθημα, ρυθμό και μοναδικές στιγμές. Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκεται ο ταλαντούχος Χρήστος Τσιλόπουλος. Εισιτήρια: ticketmaster και ACS Courier

Λεμεσός, Λανίτειο Θέατρο, 8μ.μ. «Be Content», μια ιδιαίτερη παράσταση που συνδυάζει μουσική, στίχο και χορό. Μουσική και πιάνο ο Λούκα Γκουάλκο, στίχος και φωνή ο Yiannis K, χορό η Ντιάνα Συμιλλίδου και κρουστά η Ελενίκ Αργυρού. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΘΕΑΤΡΟ

Λακατάμεια, Ανοιχτό Αμφιθέατρο Δήμου Λακατάμιας, 8μ.μ. «Αγάπη νικητής» του Παύλου Λιασίδη από το θέατρο ΑντίΛογος σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Ηθοποιοί: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Ηλιάνα Κάκκουρα, Εύρος Βασιλείου, Μιχάλης Παπέττας, Ανδριανή Νεοκλέους, Φώτης Φωτίου, Χριστίνα Χριστόφια.23/7 Soldoutticketbox, τηλ. 99251331

Δερύνεια, Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Βασισμένη στα εμβληματικά κόμικς του Αρκά είναι η σπαρταριστή κωμωδία «Ζωή μετά χαμηλών πτήσεων» σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγορά, που παρουσιάζεται και στην Κύπρο μετά την επιτυχημένη της πορεία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster και καταστήματα ACS Courier. Επόμενες: 24/7 Δερύνεια, 3/3 Δένεια, Διώνειο Αμφιθέατρο, 7 & 8/8 Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο,

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ

Λάρνακα, Κοινοτικό Συμβούλιο Κοντέας. Εκδήλωση αφιερωμένη στα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής με τίτλο «Οι τέχνες συνυπάρχουν, συνομιλούν, εξιστορούν…». Ποίηση Τεύκρου Ανθία, Θοδόδη Πιερίδη, Παύλου Λιασίδη, Χαράλαμπου Δημοσθένους, Θωμά Συμεού, Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Παντελή Μηχανικού, Μιχάλη Πασιαρδή, Αχιλλέα Πυλιώτη κ.ά. Κιθάρα και τραγούδι με τον Γιώργο Γενακρίτη. Έκθεση χαρακτικών έργων Χαμπή και Χαράλαμπου Κρασιά 8μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλαιό Δημοτικό Μέγαρο. Φωτογραφικές εκθέσεις με τίτλο «Τα Παράθυρα της Αμμοχώστου» της Κάτιας Χριστοδούλου και «Όταν το όμορφο παρελθόν συναντά το τραγικό παρόν» του Τάσου Δημητριάδη. Μέχρι 29/7

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Παράλληλη έκθεση «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεση ‘Look at Me!’ Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe. Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Παλίμψηστο». Μέχρι 31/7

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Ίδρυμα PSI. «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

ΣΙΝΕΜΑ

K- Σινεπλεξ, Ρίο

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: «I Know What You Did Last Summer» σε σκηνοθεσία Jennifer Kaytin Robinson

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ: Superman, F1: The Movie, Jurassic World: Rebirth, The Ritual, How To Train Your Dragon, Lilo & Stitch, Elio