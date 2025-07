ΜΟΥΣΙΚΗ

Κατύδατα. Το Windcraft Music Fest επιστρέφει για 11η χρονιά στα Κατύδατα, από τις 25 εως τις 27 Ιουλίου γεμίζοντας το χωριό με ήχους πνευστών και μεταμορφώνοντάς το σε ένα σημείο δημιουργικής συνάντησης και πολιτιστικής ανταλλαγής. more.com. 22 377748 www.windcraftmusicfest.com

Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, Παρασκευή 25 Ιουλίου, 9μ.μ. (στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λάρνακας). Μια μοναδική μουσική συνάντηση έρχεται να ζωντανέψει τις μνήμες και το σπουδαίο έργο της Βίκυς Μοσχολιού, μέσα από τη βαθιά, εκφραστική φωνή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Ένα σπάνιο αφιέρωμα στη μεγάλη ερμηνεύτρια, με την οργάνωση και στήριξη του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής. Η συναυλία περιλαμβάνει τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Βίκυς, τραγούδια διαμάντια του ελληνικού τραγουδιού, σε μουσική κορυφαίων δημιουργών όπως οι Σταύρος Ξαρχάκος, Γιάννης Σπανός, Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Απόστολος Καλδάρας, Σταύρος Κουγιουμτζής, Μίμης Πλέσσας κ.ά. Η Ορχήστρα ΤρακΑρτ με 25 μουσικούς ντύνει μουσικά με το γνωστό εξαιρετικό άκουσμά της όλα τα αγαπημένα τραγούδια, υπό τη μουσική διεύθυνση του Άρη Αντωνιάδη. Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο, Κυριακή 27 Ιουλίου, 9μ.μ.

Θεατράκι Κοινοτικού Πάρκου Λυμπιών, 9μ.μ. Οι Χατζηφραγκέτα ενώνουν δυνάμεις με τις Σκιαδαρέσες με αγαπημένους ήχους, χιούμορ και μουσική με το αποτέλεσμα να διασκεδάζει το κοινό στο έπακρο. Εισιτήρια: more.com

ΘΕΑΤΡΟ

Πάφος, Αρχαίο Ωδείο, Παρασκευή 25 Ιουλίου, 9μ.μ. Η ευριπίδεια τραγωδία, Ιφιγένεια εν Ταύροις, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Η σκηνοθεσία είναι του Ονησίφορου Ονησιφόρου σε συμπαραγωγή της Θεατρικής Στέγης Κύπρου και της Anyhow Theatre Ensemble. Λευκωσία, Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’, Τρίτη 29 Ιουλίου, 9μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, καταστήματα Στεφανής, 7000 2414. Κατάλληλη για 12+. Διάρκεια: 90’. Προσέλευση στις 8μ.μ.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ

Οδού, Πλατεία, Παρασκευή 25 Ιουλίου, 8μ.μ. Μια μουσικοποιητική παράσταση με τραγούδι, πρόζα και ποίηση για τη θυσία του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου και των αγωνιστών της ΕΟΚΑ παρουσιάζεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε Οδού, Λαζανιά και Γούρρι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Η παράσταση με τίτλο «Ξύπνα Γληόρη» φέρει την υπογραφή του στιχουργού Πόλυ Κυριάκου και συμμετέχουν ο ίδιος και οι Δημήτρης Σουρουλλάς, Μαρίνα Βερζανλή, Σαλώμη Ιεροπούλου, σε μουσική επιμέλεια Φώτη Μουσουλίδη. Λαζανιάς, Ταβέρνα «Μαγεία», Παρασκευή 1η Αυγούστου, 8μ.μ. Γούρρι, Πλατεία, Παρασκευή 8 Αυγούστου, 8μ.μ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πάφος, αίθουσα εκδηλώσεων Πολιτιστικού Κέντρου Βρύση Χλώρακας. Παρουσίαση του έργου του διακεκριμένου Κύπριου υποβρύχιου φωτογράφου και συγγραφέα Σάκη Λαζαρίδη με θέμα «Ο φανταστικός κόσμος των κυπριακών θαλασσών». Η εκδήλωση περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας, προβολή φωτογραφιών, παρουσίαση των βιβλίων «Ο Μαγικός Κόσμος των Ιππόκαμπων», «Ο Μεσογειακός Ροφός», «Τα θαλασσινά κοσμήματα της Κύπρου» και το παιδικό βιβλίο ζωγραφικής «Υποβρύχια θαύματα». 7.30μ.μ. 99423797

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «No other land». Σε σκηνοθεσία μιας παλαιστινο-ισραηλινής κολεκτίβας, η ταινία καταγράφει την καταστροφή της Μασαφέρ Γιαττά στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες και τη συμμαχία που αναπτύσσεται μεταξύ του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Μπασέλ και του Ισραηλινού δημοσιογράφου Γιουβάλ. 22348203 theatroena.com.cy

Πρωταράς, Πλατεία, 11ο Protaras Summer Film Festival, 8μ.μ. «Dog Man» (ΕΛ), 10μ.μ. «Lilo and Stich», psff.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλαιό Δημοτικό Μέγαρο. Φωτογραφικές εκθέσεις με τίτλο «Τα Παράθυρα της Αμμοχώστου» της Κάτιας Χριστοδούλου και «Όταν το όμορφο παρελθόν συναντά το τραγικό παρόν» του Τάσου Δημητριάδη. Μέχρι 29/7

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Παράλληλη έκθεση «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεση ‘Look at Me!’ Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe. Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Παλίμψηστο». Μέχρι 31/7

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Ίδρυμα PSI. «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Fantastic Four: First Steps (σκηνοθεσία Matt Shakman με τους Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach), K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, Nicosia Mall), Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου) – τηλ. 77778383, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.