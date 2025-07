ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Η Isnotgallery και το ξενοδοχείο Almyra διοργανώνουν την ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Την έκθεση επιμελείται ο Άνδρος Ευσταθίου. Εγκαίνια απο τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου στις 8μ.μ. Μέχρι 6/9

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Μεσαιωνικό Κάστρο. Η πρώτη έκδοση του SA Sound Wave υπόσχεται να ροκάρει την Κύπρο. Το δημοφιλές και πολυβραβευμένο νοτιοαφρικανικό indie rock συγκρότημα The Parlotones, μαζί με τα μουσικά είδωλα Άρνο Κάρστερνς Carstens (πρώην μέλος των Springbok Nude Girls) και Ρος Λέρμονθ (πρώην front man & τραγουδοποιός των Prime Circle), προσφέρουν μία αξέχαστη μουσική βραδιά. 9μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Κατύδατα. Το Windcraft Music Fest επιστρέφει για 11η χρονιά στα Κατύδατα, από τις 25 εως τις 27 Ιουλίου γεμίζοντας το χωριό με ήχους πνευστών και μεταμορφώνοντάς το σε ένα σημείο δημιουργικής συνάντησης και πολιτιστικής ανταλλαγής. more.com. 22 377748 windcraftmusicfest.com

Λειβάδια, 8μ.μ. Η Χορωδία του Δ.Δ Λιβαδιών παρουσιάζει μουσικό αφιέρωμα στην κρητική μουσική με συνοδεία 5μελούς ορχήστρας σε καλλιτεχνική επιμέλεια Νικόλα Θεράποντος. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 9μ.μ. (προσέλευση στις 8μ.μ.), «ζ-η-θ, ο ξένος» Μια επιστροφή στις πηγές: επίσκεψη σε τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας , σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού από το ΚΘΒΕ, σε σε συμπαραγωγή με τον ΘΟΚ. Παίζουν: Χάρης Φραγκούλης, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Παπαδημητρίου, Κλέλια Ανδριολάτου κ.ά. 77772717 thoc.org.cy

Χούλου, Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Ρήγας και η Αροδαφνούσα». «Η απαρηγόρητη χήρα» του Κώστα Μουρσελά σε σκηνοθεσία Ελένης Οδυσσέως, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, 9μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «All we imagine as light» της Παγιάλ Καπάτια. Η ρουτίνα μιας νοσοκόμας στη Βομβάη κλονίζεται όταν λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Η νεαρότερη συγκάτοικός της προσπαθεί μάταια να βρει ένα κρυφό σημείο στην πόλη για να μπορέσει να βρεθεί με το αγόρι της. Ένα ταξίδι σε μια παραλιακή πόλη επιτρέπει και στις δύο να βρουν έναν χώρο όπου να μπορούν να εκφράζουν τις επιθυμίες τους 22348203 theatroena.com.cy

Πρωταράς, Πλατεία, 11ο Protaras Summer Film Festival, 10μ.μ. «Super Man», psff.cy

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η συναυλία κυπριακής και κρητικής παραδοσιακής μουσικής που επρόκειτο να παρουσιαστεί σήμερα στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης στα Σπήλια αναβάλλεται λόγω της κατάστασης των πυρκαγιών. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Αυγούστου και ώρα 8μ.μ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σπηλιών.

Η συναυλία «Εμβληματικά Τραγούδια του Ελληνικού Κινηματογράφου», η οποία θα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιουλίου στη Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή στον Καλοπαναγιώτη, αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συναυλία «Cinque Rondini», που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί επίσης το Σάββατο 26 Ιουλίου στον Μουτουλλά, μεταφέρεται για το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλαιό Δημοτικό Μέγαρο. Φωτογραφικές εκθέσεις με τίτλο «Τα Παράθυρα της Αμμοχώστου» της Κάτιας Χριστοδούλου και «Όταν το όμορφο παρελθόν συναντά το τραγικό παρόν» του Τάσου Δημητριάδη. Μέχρι 29/7

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Παράλληλη έκθεση «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεση ‘Look at Me!’ Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe. Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Παλίμψηστο». Μέχρι 31/7

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Ίδρυμα PSI. «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Fantastic Four: First Steps (σκηνοθεσία Matt Shakman με τους Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach), K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, Nicosia Mall), Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου) – τηλ. 77778383, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.