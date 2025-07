ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Αδέρφια σε σύγκρουση» σε σκηνοθεσία Τζέριμι Σιμς. Δύο αδέρφια, ο Κόλιν και ο Λες, που από πείσμα έχουν να μιλήσουν εδώ και πάνω από σαράντα χρόνια, ζουν σε διπλανές φάρμες σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα της Αυστραλίας. Όταν μια σπάνια και θανατηφόρα ασθένεια προσβάλλει τον τράγο του Λες, οι αρχές διατάζουν την εξόντωση όλων των προβάτων στην κοιλάδα. Τα δυο αδέρφια καλούνται να ξεπεράσουν τις διαφορές τους για να σώσουν την οικογένεια και την κοινότητά τους. 22348203 theatroena.com.cy

Πρωταράς, Πλατεία, 11ο Protaras Summer Film Festival, 8μ.μ. «Elio» και 10μ.μ. «A real pain» psff.cy

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο, 9μ.μ. Μια μοναδική μουσική συνάντηση έρχεται να ζωντανέψει τις μνήμες και το σπουδαίο έργο της Βίκυς Μοσχολιού, μέσα από τη βαθιά, εκφραστική φωνή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Η Ορχήστρα ΤρακΑρτ με 25 μουσικούς ντύνει μουσικά με το γνωστό εξαιρετικό άκουσμά της όλα τα αγαπημένα τραγούδια, υπό τη μουσική διεύθυνση του Άρη Αντωνιάδη.

Κατύδατα. Το Windcraft Music Fest επιστρέφει για 11η χρονιά στα Κατύδατα, από τις 25 εως τις 27 Ιουλίου γεμίζοντας το χωριό με ήχους πνευστών και μεταμορφώνοντάς το σε ένα σημείο δημιουργικής συνάντησης και πολιτιστικής ανταλλαγής. more.com. 22 377748 windcraftmusicfest.com Εισιτήρια: Ticketmaster

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η θεατρική παράσταση «Η Απαρηγόρητη Χήρα», που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 27 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Κάτω Δρυ, αναβάλλεται και προγραμματίζεται εκ νέου για το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλαιό Δημοτικό Μέγαρο. Φωτογραφικές εκθέσεις με τίτλο «Τα Παράθυρα της Αμμοχώστου» της Κάτιας Χριστοδούλου και «Όταν το όμορφο παρελθόν συναντά το τραγικό παρόν» του Τάσου Δημητριάδη. Μέχρι 29/7

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Παράλληλη έκθεση «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεση ‘Look at Me!’ Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe. Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Παλίμψηστο». Μέχρι 31/7

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Ίδρυμα PSI. «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Fantastic Four: First Steps (σκηνοθεσία Matt Shakman με τους Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach), K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, Nicosia Mall), Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου) – τηλ. 77778383, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.