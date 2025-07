ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Κόρνος, Lumina Botanical Gardens, 31 Ιουλίου- 2 Αυγούστου. Πέντε σκηνές, περισσότερες από 60 ζωντανές εμφανίσεις και μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα υπόσχεται και φέτος το Φεστιβάλ Φέγγαρος, που ζωντανεύει στο νέο του σπίτι, στον Κόρνο. Με φρέσκο αέρα, νέα τοποθεσία και αστείρευτη ενέργεια, το φεστιβάλ μετακομίζει στο καταπράσινο δάσος του Κόρνου. Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι συναυλίες του ολλανδικού postpunk συγκροτήματος Tramhaus και των Thrax Punks, VASSIŁINA, Kadinelia, Mirror και Zaffer 9. Προπώληση Εισιτηρίων. Πληροφορίες στο fengaros.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αυλή Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, 8.30μ.μ. Με μια μοναδική παράσταση μουσικής και χορού υπό τον τίτλο «ΛΟΥΚΟΥΜΙΛΟΥΚΟΥΜΙΛΟΥΚΟΥΜΙ» συνεχίζεται το φετινό Φεστιβάλ Τεχνών Φανερωμένη 2025. Η χορογράφος/ χορεύτρια Ζωή Ελευθερίου μαζί με τον DJ/ Μουσικό συνθέτη Alejjo, γεμίζουν τον χώρο με ήχους και κίνηση που εμπνέουν, θεραπεύουν και ενώνουν. 22128175 Είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λακατάμεια. Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμειας, 8.30μ.μ. Μονοήμερο Φεστιβάλ Κυπριακών Ταινιών, από την Walking Around the World παρουσιάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμειας. Θα προβληθούν οι ταινίες: «Πολυαγαπημένες Μέρες» – βραβευμένο δημιουργικό ντοκιμαντέρ 75’. «Γάλα Τριαντάφυλλο» – ταινία μικρού μήκους 15’. «Όταν Σιγούν τα Χελιδόνια» – Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, 63’. Έναρξη προβολών 8.30μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 22364000, 22364081

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Όλα θα πάνε καλά» σε σενάριο και σκηνοθεσία Ρέι Γιουνγκ. Η Άντζι και η Πατ είναι ένα ζευγάρι που ζει αρμονικά στο Χονγκ Κονγκ εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Μετά τον ξαφνικό θάνατο της Πατ, η Άντζι βρίσκεται στο έλεος της οικογένειας του αδερφού της Πατ, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της όπως και το σπίτι που μοιράζονταν για τριάντα χρόνια. 22348203 theatroena.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Παράλληλη έκθεση «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεση ‘Look at Me!’ Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe. Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Παλίμψηστο». Μέχρι 31/7

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά (σκηνοθεσία Αλίκη Δανέζη Knutsen με τους Αγγελική Παπούλια, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Marlene Kaminsky), The Naked Gun (σκηνοθεσία Akiva Schaffer με τους Liam Neeson, Pamela Anderson, Akiva Schaffer), Together (σκηνοθεσία Michael Shanks με τους Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman), The Lost Tiger (ταινία animation σε σκηνoθεσία Chantelle Murray), Jungle Beat 2: The Past (ταινία animation σε σκηνoθεσία Sam Wilson)

