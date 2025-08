ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Τατάμι» σε σκηνοθεσία Γκάϊ Νατίβ και Ζαρ Αμίρ Εμπραίμη. Σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής της, η Λέιλα, πρωταθλήτρια τζούντο από το Ιράν, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δίλημμα: να υπακούσει στις εντολές του καθεστώτος και να εγκαταλείψει τον αγώνα της ή να σταθεί στο ύψος της, με κίνδυνο την ελευθερία της; Μαζί με την προπονήτριά της, Μαριάμ, ταξιδεύουν κρυφά στην Ευρώπη για να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 22348203 theatroena.com.cy

Λεμεσός, Ceronia Hall – Χαρουπόμυλος Λανίτη, 1-8 Αυγούστου. 24 πολυβραβευμένες ταινίες συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα προβολών του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις προβολές: στις 6.30 προβάλλεται η ταινία των Χρίστου Κουτούλα, Χαράς Πιτσιλλίδου «Μάμμα» που δίνει φωνή στην ωμή πραγματικότητα της μητρότητας στην Κύπρο. Στις 8.30μ.μ. προβάλλεται η ταινία της Βάνιας Τέρνερ «Tack» με θέμα το κίνημα #MeToo στην Ελλάδα, στην παρουσία της σκηνοθέτριας. Στις 10.30μ.μ. προβάλλεται η ταινία των Αμιλκάρ Ινφάντε, Σεμπαστιάν Γκονζάλες Μέντες από τη Χιλή «Unwelcomed», που φωτίζει μια νέα εποχή στη μεταναστευτική ιστορία. Εισιτήρια: SoldOut Tickets filmfestival.com.cy.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέγεια, Δημοτικό Στάδιο, 8.30μ.μ. Οι Πυξ Λαξ, το θρυλικό συγκρότημα που έχει καθορίσει την ελληνική ροκ σκηνή, είναι έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας με τα αγαπημένα τους ροκ μονοπάτια. Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι Πυξ Λαξ έχουν καταφέρει να κερδίσουν την αγάπη και την αφοσίωση του κοινού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά (σκηνοθεσία Αλίκη Δανέζη Knutsen με τους Αγγελική Παπούλια, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Marlene Kaminsky), The Naked Gun (σκηνοθεσία Akiva Schaffer με τους Liam Neeson, Pamela Anderson, Akiva Schaffer), Together (σκηνοθεσία Michael Shanks με τους Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman), The Lost Tiger (ταινία animation σε σκηνoθεσία Chantelle Murray), Jungle Beat 2: The Past (ταινία animation σε σκηνoθεσία Sam Wilson)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.