ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κολόσσι, Κάστρο. Η ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» παρουσιάζεται επιμέλεια της Στέλλας Χριστοφή και σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τον Δήμο Κουρίου. Πρόκειται για ένα συλλογικό πειραματικό πρότζεκτ νομαδικού χαρακτήρα όπου συμμετέχουν Έλληνες και Κύπριοι καλλιτέχνες και θεωρητικοί, που διηγούνται μικροϊστορίες του νησιού ως τοπόσημο με ευρύτερες γεωγραφικές, γεωλογικές, ιστορικές προεκτάσεις με έδρα την αρχαιολογία. Εγκαίνια: 5.30μ.μ.-7.30μ.μ. Μέχρι 19/8

ΘΕΑΤΡΟ

Γιαλιά, Val’s Place, Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Αυγούστου. Το Θέατρο Piccolo διοργανώνει και φέτος το μοναδικό στο είδος του 3o Διήμερο Φεστιβάλ Τεχνών για Παιδιά στη Φύση Piccolino υπόσχεται ένα μαγικό καλοκαιρινό διήμερο. Παιδιά και γονείς κατασκηνώνουν μαζί, ζουν, δημιουργούν, ανακαλύπτουν και διασκεδάζουν σε ένα camping γεμάτο τέχνες που θα τους μείνει αξέχαστο. Για πληροφορίες και κρατήσεις: 94409100

Λιβάδια, Πλατεία Αγνοουμένων Αγίας Παρασκευής. Θεατρική κωμωδία με τίτλο «Τι έχω γιατρέ;», από τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Όμιλο Τρίδατα Λιβαδιών, 8.30μ.μ.

ANIMATION

Σαλαμιού, Διάφορες τοποθεσίες, 8-10 Αυγούστου. Περισσότερες από 50 ταινίες, αφιερώματα, παράλληλες εκδηλώσεις, εργαστήρια, εκθέσεις, συναυλίες και δράσεις για όλες τις ηλικίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 24ής έκδοσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Αnimation Κύπρου Όψεις του Κόσμου. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιώργος Τσαγγάρης επέλεξε 33 ταινίες από 18 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, ανάμεσα σε περισσότερες από 700 υποβολές από κάθε γωνιά του πλανήτη. animafest.com.cy

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τίμη Πάφου, Base Venue. Το One Love Festival Cyprus 2025 επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ, ενώνοντας ρέγκε, dub, steppas και sound system κουλτούρα κάτω από την πανσέληνο στον υπέροχο χώρο του Base Venue στην Τίμη. Για τρεις μέρες, καλλιτέχνες και soundsystem crews από την Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Δυτική Αφρική και αλλού, ενώνουν δυνάμεις για τον μεγαλύτερο εορτασμό συνειδητής roots μουσικής στο νησί. Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Αυγούστου, Εισιτήρια: onelovefestivalcy.com

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Θεϊκό τυρί» σε σκηνοθεσία Λουίζ Κουρβουαζιέ. Ο δεκαοκτάχρονος Τοτόν περνάει τον περισσότερο χρόνο του πίνοντας μπύρες και πηγαίνοντας σε χορούς στο Ζυρά μαζί με την παρέα του. Η πραγματικότητα, όμως, τον προσγειώνει: πρέπει να φροντίσει την εφτάχρονη αδελφή του και να βρει έναν τρόπο να βγάζει τα προς το ζην. Έτσι, αποφασίζει να φτιάξει το καλύτερο τυρί Κοντέ της περιοχής, που στον διαγωνισμό αγροτικών προϊόντων μπορεί να του αποφέρει το χρυσό μετάλλιο και έπαθλο €30.000. 22348203 theatroena.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Materialists (σκηνοθεσία Celine Song με τους Dakotaq Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal), Freakier Friday (σκηνοθεσία Nisha Ganatra με τους Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters), Weapons (σκηνοθεσία Zach Cregger με τους Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich), Red Sonja (σκηνοθεσία M.J. Bassett με τους Matilda Lutz, Robert Sheehan, Wallis Day),

