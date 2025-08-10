ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Σαλαμιού, Διάφορες τοποθεσίες. Περισσότερες από 50 ταινίες, αφιερώματα, παράλληλες εκδηλώσεις, εργαστήρια, εκθέσεις, συναυλίες και δράσεις για όλες τις ηλικίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 24ής έκδοσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Αnimation Κύπρου Όψεις του Κόσμο υ, που ολοκληρώνεται απόψε. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιώργος Τσαγγάρης επέλεξε 33 ταινίες από 18 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, ανάμεσα σε περισσότερες από 700 υποβολές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το φετινό μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 εξαιρετικές συναυλίες από Κύπριους δημιουργούς. Επίσης σήμερα στις 6μ.μ. πραγματοποιείται ένα μουσικοποιητικό pop-up γεμάτο έμπνευση, έκφραση και φαντασία που οργανώνεται από το Nicosia Book Fest , στην ταβέρνα του Αιμίλιου στις 6μ.μ. animafest.com.cy

. Παιδιά και γονείς κατασκηνώνουν μαζί, ζουν, δημιουργούν, ανακαλύπτουν και διασκεδάζουν σε ένα camping γεμάτο τέχνες που θα τους μείνει αξέχαστο. Για πληροφορίες και κρατήσεις: 94409100 Τίμη Πάφου, Base Venue. Το One Love Festival Cyprus 2025 επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ, ενώνοντας ρέγκε, dub, steppas και sound system κουλτούρα κάτω από την πανσέληνο στον υπέροχο χώρο του Base Venue στην Τίμη. Για τρίτη και τελευταία μέρα απόψε, καλλιτέχνες και soundsystem crews από την Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Δυτική Αφρική και αλλού, ενώνουν δυνάμεις για τον μεγαλύτερο εορτασμό συνειδητής roots μουσικής στο νησί. Εισιτήρια: onelovefestivalcy.com

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Νυχτερινός εκφωνητής» σε σκηνοθεσία Ρένου Χαραλαμπίδη. Ένας βετεράνος νυχτερινός ραδιοφωνικός εκφωνητής, τη βραδιά που γίνεται 50 και συνειδητοποιεί με αμηχανία ότι δεν συγκαταλέγεται πια στους νέους, ξετυλίγει στον αέρα τη ζωή του. Άξονας της εκπομπής είναι η αναζήτηση ενός ξεχασμένου έρωτα από την εποχή που υπηρετούσε ως εύζωνας. 22348203 theatroena.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Κολόσσι, Κάστρο. Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» Συμμετέχουν οι εικαστικοί και θεωρητικοί Χρήστος Γιαννόπουλος, Αντρέας Καλλή, Αντώνης Κανέλλος, Δάφνη Νικήτα, Βίκυ Περικλέους, Μάκης Φάρος, Όθωνας Χαραλάμπους, Μιχάλης Χαραλάμπους, Γιούλα Χατζηγεωργίου και Στέλλα Χριστοφή. Μέχρι 19/8

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Materialists (σκηνοθεσία Celine Song με τους Dakotaq Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal), Freakier Friday (σκηνοθεσία Nisha Ganatra με τους Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters), Weapons (σκηνοθεσία Zach Cregger με τους Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich), Red Sonja (σκηνοθεσία M.J. Bassett με τους Matilda Lutz, Robert Sheehan, Wallis Day),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.