ΜΟΥΣΙΚΗ

Πλατανιστάσα, Κεντρική Πλατεία, 8μ.μ. Μια συναυλία κυπριακής και κρητικής παραδοσιακής μουσικής παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Μία μουσική γιορτή με τους Χριστίνα Πολυκάρπου, Συμεών Μερκούρη, Στέλιο Παπαμιχαήλ και Νικολέττα Δημητρίου, που συνδυάζει γνωστά και άγνωστα τραγούδια, χορούς και οργανικούς σκοπούς παραδοσιακής και παραδοσιακότροπης μουσικής από το κυπριακό και το κρητικό ρεπερτόριο με μια πιο σύγχρονη ματιά. Επόμενες: 16/8 Τρεις Ελιές, 22/8 Σπήλια, 6/9 Πυργά, Είσοδος ελεύθερη

Καλοπαναγιώτης, Πλατεία Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή, 7.30μ.μ. Εκδήλωση μουσικής, λόγου και εικόνας «Μίλα μου για λευτεριά», οργανώνει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο των 70 χρόνων από την έναρξη του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 για αποτίναξη του αγγλικού ζυγού σε συνεργασία με το καλλιτεχνικό σχήμα Μουσικοί Συνοδοιπόροι.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Γερακιές, 13-16 Αυγούστου, 5μ.μ. Μια τετραήμερη πολιτιστική δράση που ζωντανεύει τα ήθη και τα έθιμα του κυπριακού γάμου μέσα από αφήγηση, μουσική, χορό και βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Η ιστορία της Μηλιάς και του Αντωνή ξετυλίγεται διαδραστικά, ενώ οι επισκέπτες συμμετέχουν σε παραδοσιακές προετοιμασίες όπως το ζύμωμα, το πλύσιμο σιταριού, την παρασκευή ρεσιού και το στόλισμα της νύφης, υπό την καθοδήγηση των κατοίκων.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινό Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Η ορχήστρα του αδερφού μου» σε σκηνοθεσία Εμμανουέλ Κουρκόλ. Ο Τιμπό είναι διεθνούς φήμης μαέστρος που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Όταν μαθαίνει ότι είναι υιοθετημένος, ανακαλύπτει ότι έχει έναν αδελφό στη βόρεια Γαλλία, ο οποίος εργάζεται σε σχολική καντίνα και παίζει τρομπόνι. Διαπιστώνοντας τις εξαιρετικές μουσικές ικανότητες του αδελφού του, ο Τιμπό αναλαμβάνει να διορθώσει την αδικία της μοίρας. Παίζουν: Μπενζαμέν Λαβέρν, Πιερ Λοτέν, Σάρα Σουκό. 22348203 theatroena.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Κολόσσι, Κάστρο. Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» Συμμετέχουν οι εικαστικοί και θεωρητικοί Χρήστος Γιαννόπουλος, Αντρέας Καλλή, Αντώνης Κανέλλος, Δάφνη Νικήτα, Βίκυ Περικλέους, Μάκης Φάρος, Όθωνας Χαραλάμπους, Μιχάλης Χαραλάμπους, Γιούλα Χατζηγεωργίου και Στέλλα Χριστοφή. Μέχρι 19/8

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Materialists (σκηνοθεσία Celine Song με τους Dakotaq Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal), Freakier Friday (σκηνοθεσία Nisha Ganatra με τους Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters), Weapons (σκηνοθεσία Zach Cregger με τους Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich), Red Sonja (σκηνοθεσία M.J. Bassett με τους Matilda Lutz, Robert Sheehan, Wallis Day),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.