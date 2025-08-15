ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Απόδραση στη Νορμανδία» (The Great Escaper) του Όλιβερ Πάρκερ, με τους Μάικλ Κέιν και Γκλέντα Τζάκσον. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία του 89χρονου Μπέρναρντ Τζόρνταν, ενός βετεράνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος φεύγει κρυφά από τον οίκο ευγηρίας για να παραστεί στην τελετή της 70ής επετείου της Απόβασης στην Νορμανδία. 22348203

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σαλαμιού, Πάρκο Εκδηλώσεων «Κυπάρισσος», 8.15μ.μ. Η σειρά συναυλιών του Βασίλη Λέκκα «Οι Μπαλάντες του Αυγούστου» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Ο Βασίλης Λέκκας παρουσιάζει τα τραγούδια που προέκυψαν από τη συνεργασία του και τη σπουδαία του πορεία δίπλα στο Μάνο Χατζιδάκι. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, παρουσιάζει έργα από τη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Οι Μπαλάντες του Αυγούστου», σε μουσική Βάσου Αργυρίδη και στίχους του Πατρινού ποιητή Διονύση Καρατζά. Επόμενη: 16/8 Κελλάκι, Πολιτιστικό Κέντρο

ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Παρασκευή 15 Αυγούστου: Στόλισμα νύφης και γαμπρού, 5μ.μ. Μια πολιτιστική δράση που ζωντανεύει τα ήθη και τα έθιμα του κυπριακού γάμου μέσα από αφήγηση, μουσική, χορό και βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Η ιστορία της Μηλιάς και του Αντωνή ξετυλίγεται διαδραστικά, ενώ οι επισκέπτες συμμετέχουν σε παραδοσιακές προετοιμασίες όπως το ζύμωμα, το πλύσιμο σιταριού, την παρασκευή ρεσιού και το στόλισμα της νύφης, υπό την καθοδήγηση των κατοίκων. Σενάριο/ Σκηνοθεσία: Χριστιάνα Μούζουρα και Γεωργία Χατζηανδρέου. Σάββατο 16 Αυγούστου: Χορός και στόλισμα κρεβατιού, 5μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Κολόσσι, Κάστρο. Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» Συμμετέχουν οι εικαστικοί και θεωρητικοί Χρήστος Γιαννόπουλος, Αντρέας Καλλή, Αντώνης Κανέλλος, Δάφνη Νικήτα, Βίκυ Περικλέους, Μάκης Φάρος, Όθωνας Χαραλάμπους, Μιχάλης Χαραλάμπους, Γιούλα Χατζηγεωργίου και Στέλλα Χριστοφή. Μέχρι 19/8

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9