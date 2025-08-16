ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πάνω Λεύκαρα, Αυλή Δημοτικού Σχολείου, 8μ.μ. Σημαντικοί καλλιτέχνες συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του 43ου Φεστιβάλ Λευκάρων ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η μουσική παράσταση «Hot Retro Mess. Από το ‘80 στο 2025». Από τους ροκάδες Λάκη Παπαδόπουλο, Γιάννη Γιοκαρίνη και Νίκο Ζιώγαλα, που έγραψαν ιστορία με κομμάτια όπως η «Ευλαμπία», ο «Νοσταλγός του rock’ n’ roll», η «Γυριστρούλα», μέχρι τον αισθαντικό Βασίλη Καζούλη και τον Μιχάλη Ρακιντζή που έκανε το «S.A.G.A.P.O.» σήμα κατατεθέν κάθε γενιάς, μέχρι το απόλυτο hot όνομα της εποχής, τη μοναδική Κλαυδία με την «Αστερoμάτα» της που ταξίδεψε όλη την Ευρώπη. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και καταστήματα ACS Courier

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τρεις Ελιές, Αυλή του Δημοτικού Σχολείου, 8μ.μ. Μια συναυλία κυπριακής και κρητικής παραδοσιακής μουσικής παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Μία μουσική γιορτή με τους Χριστίνα Πολυκάρπου, Συμεών Μερκούρη, Στέλιο Παπαμιχαήλ και Νικολέττα Δημητρίου, που συνδυάζει γνωστά και άγνωστα τραγούδια, χορούς και οργανικούς σκοπούς παραδοσιακής και παραδοσιακότροπης μουσικής από το κυπριακό και το κρητικό ρεπερτόριο με μια πιο σύγχρονη ματιά. Σπήλια, Πολιτιστικό Κέντρο Σπηλιών, Παρασκευή 22 Αυγούστου, 8μ.μ. Πυργά, Κεντρική Πλατεία, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.

Κελλάκι, Πολιτιστικό Κέντρο, 8μ.μ. Η σειρά συναυλιών του Βασίλη Λέκκα «Οι Μπαλάντες του Αυγούστου» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Ο Βασίλης Λέκκας παρουσιάζει τα τραγούδια που προέκυψαν από τη συνεργασία του και τη σπουδαία του πορεία δίπλα στο Μάνο Χατζιδάκι. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, παρουσιάζει έργα από τη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Οι Μπαλάντες του Αυγούστου», σε μουσική Βάσου Αργυρίδη και στίχους του Πατρινού ποιητή Διονύση Καρατζά.

ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Σάββατο 16 Αυγούστου: Χορός και στόλισμα κρεβατιού, 5μ.μ. Μια πολιτιστική δράση που ζωντανεύει τα ήθη και τα έθιμα του κυπριακού γάμου μέσα από αφήγηση, μουσική, χορό και βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Η ιστορία της Μηλιάς και του Αντωνή ξετυλίγεται διαδραστικά, ενώ οι επισκέπτες συμμετέχουν σε παραδοσιακές προετοιμασίες όπως το ζύμωμα, το πλύσιμο σιταριού, την παρασκευή ρεσιού και το στόλισμα της νύφης, υπό την καθοδήγηση των κατοίκων. Σενάριο/ Σκηνοθεσία: Χριστιάνα Μούζουρα και Γεωργία Χατζηανδρέου.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Γυμνοί στον ήλιο» σε σκηνοθεσία Ρενέ Κλεμέντ. Ένας φτωχός νέος αναλαμβάνει να φέρει πίσω στις ΗΠΑ από την Ιταλία έναν πλούσιο πλεϊμπόι κατ’ εντολή του πατέρα του. Στην πορεία, όμως, αλλάζει το σχέδιό του, προσπαθώντας να αποκτήσει λεφτά, αλλά και το κορίτσι του. Το Γυμνοί στον Ήλιο είναι μια κινηματογραφική μεταφορά σε σκηνοθεσία του René Clément του μυθιστορήματος «Ο Ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ», με την υποβλητική μουσική του Nino Rota και ένα ασυναγώνιστο καστ με πρωταγωνιστή τον Alain Delon, στον ρόλο που καθόρισε την καριέρα του.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Κολόσσι, Κάστρο. Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» Συμμετέχουν οι εικαστικοί και θεωρητικοί Χρήστος Γιαννόπουλος, Αντρέας Καλλή, Αντώνης Κανέλλος, Δάφνη Νικήτα, Βίκυ Περικλέους, Μάκης Φάρος, Όθωνας Χαραλάμπους, Μιχάλης Χαραλάμπους, Γιούλα Χατζηγεωργίου και Στέλλα Χριστοφή. Μέχρι 19/8

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9