ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Délicieux: Το Πρώτο Εστιατόριο» (2021) του Ερίκ Μπερνάρ. Γαλλία, 1789, λίγο πριν την Επανάσταση. Με τη βοήθεια μιας απρόσμενα ταλαντούχας νεαρής γυναίκας, ένας σεφ που έχει απολυθεί από το αφεντικό του βρίσκει τη δύναμη να απελευθερωθεί από τη θέση του υπηρέτη και να ανοίξει το πρώτο εστιατόριο στην ιστορία. Με τους Ιζαμπέλ Καρέ, Γκρεγκορί Γκανμπουά, Μπενζαμάν Λαβέρν, Λαράν Μπατό, 22348203 theatroena.com.cy

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πάνω Λεύκαρα, Διάφορες τοποθεσίες. 6μ.μ. Το μουσικό φεστιβάλ Ονειροδιαδρομές επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά, προσκαλώντας μας σε μια μοναδική καλοκαιρινή εμπειρία. Στο πλαίσιο του 43ου Φεστιβάλ Λευκάρων και με διοργανωτή το Κέντρο Νεότητας Λευκάρων, η διοργάνωση απλώνεται σε όλο το χωριό: από πλατείες και αυλές, μέχρι σοκάκια και πέτρινα σκαλοπάτια. Πέντε μουσικές σκηνές φιλοξενούν πάνω από 10 καλλιτεχνικά σχήματα από Κύπρο και Ελλάδα, γεμίζοντας κάθε γωνιά με ήχους από ρεμπέτικα, λάτιν, jazz, έντεχνα, ροκ, DJ sets και παραδοσιακά ακούσματα. Κάθε διαδρομή και ένας νέος ήχος, κάθε στάση και μια διαφορετική μουσική συνάντηση. Αποκορύφωμα της βραδιάς η συναυλία των Γιαγκίνηδων, στις 9.30μ.μ. Το ρεμπέτικο δίδυμο παίρνει ξανά τους δρόμους και φτάνει στα Λεύκαρα παρέα με την μπάντα του. Είσοδος Ελεύθερη. Κέντρο Νεότητας Λευκάρων

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Κολόσσι, Κάστρο. Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» Συμμετέχουν οι εικαστικοί και θεωρητικοί Χρήστος Γιαννόπουλος, Αντρέας Καλλή, Αντώνης Κανέλλος, Δάφνη Νικήτα, Βίκυ Περικλέους, Μάκης Φάρος, Όθωνας Χαραλάμπους, Μιχάλης Χαραλάμπους, Γιούλα Χατζηγεωργίου και Στέλλα Χριστοφή. Μέχρι 19/8

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9