ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιαλιά Πάφου, Val’s Place, 22-23 Αυγούστου, 8.30μ.μ. 25ο Paradise Jazz Festival. Συνολικά 30 μουσικοί από την Κύπρο και το εξωτερικό παρουσιάζονται στο διήμερο της φετινής διοργάνωσης. Το πρόγραμμα σήμερα ξεκινά με το «Μουσικό πορτρέτο του Ζοάν Μιρό», μια σύμπραξη τριών Κυπρίων καλλιτεχνών με τον ταλαντούχο Ισπανό μουσικό Τσάβι Καστίγιο και την τετραμελή ομάδα του. Ο κοντραμπασίστας από τη Βαρκελώνη και έξι ακόμη μουσικοί προτείνουν ένα πορτρέτο του υπερβατικού Καταλανού καλλιτέχνη. Την ίδια μέρα ακολουθεί η 13μελής Big Band του Limassol Jazz Syndicate με τη συμμετοχή του διάσημου τραγουδιστή της τζαζ Γιώργου Καλοπαίδη. paradisejazzfestival.com

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 8μ.μ. Ένα νέο ταλέντο της κυπριακής σκηνής, η μουσικός και ερμηνεύτρια Μήδεια Καλού έρχεται στον κήπο του Τεχνόπολις για να χαρίσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ειλικρίνεια και αυθεντικότητα. Μαζί της θα είναι ο Παύλος Έλληνας στα πλήκτρα και ο Θέμης Παπαδόπουλος στην κιθάρα. 70002420 technopolis20.com.

Λουβαράς, Πλατεία, 8.30μ.μ. Η μουσική παράσταση «Μικρόκοσμος», είναι ένα μουσικό ταξίδι με τους Ρίτα Αντωνοπούλου και Δημήτρη Σουρουλλά, που τιμά τον Θάνο Μικρούτσικο και το έντεχνο ελληνικό τραγούδι που συνδύασε το πολιτικό με το λυρικό. Η παράσταση- αφιέρωμα, που είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν κορυφαίο συνθέτη, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 9μ.μ. Η oμάδα «Μικρός Βορράς» του Τάσου Ράτζου από τη Θεσσαλονίκη έρχεται στην Κύπρο για μια μόνο παράσταση της Ιλιάδας του Ομήρου, στο πλαίσιο του 1ου Hooray Fest για παιδιά εφήβους και ενήλικες. Μία διασκευή που θέλει να εστιάσει στην αποκάλυψη τόσο της ομορφιάς όσο και της φρίκης. Στην αγριότητα του πολέμου αλλά και την ομορφιά της γενναιότητας και της αγάπης. Εισιτήρια: more.com 70002829

Τρεις Ελιές, Αυλή Παλιού Σχολείου, 8.30μ.μ. Ο διαχρονικός «Ευτυχισμένος Πρίγκιπας» του Όσκαρ Ουάιλντ ζωντανεύει μέσα από μια αφηγηματική παραγωγή γεμάτη φως, συγκίνηση και φαντασία, σε μια σειρά παραστάσεων σε Πελένδρι, Τρεις Ελιές και Άγιο Δημήτριο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Η παράσταση που, σκηνοθετεί η Γιολάντα Χριστοδούλου, συνδυάζει παραμύθι, θέατρο, αφήγηση, θέατρο σκιών και ζωντανή μουσική με εικόνες γεμάτες από συναίσθημα. Είσοδος Ελεύθερη. Πληροφορίες: 99551712. Επόμενη: 23/8 Άγιος Δημήτριος, Πλατεία Χωριού

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Η Επιστροφή» σε σκηνοθεσία Ουμπέρτο Παζολίνι. Έπειτα από είκοσι χρόνια, ο Οδυσσέας επιστρέφει αισίως στην Ιθάκη, όπου βρίσκει τη σύζυγό του αιχμάλωτη των μνηστήρων, οι οποίοι διεκδικούν τον θρόνο, και απειλούν με θάνατο τον γιο του. Για να ξανακερδίσει την οικογένειά του και όλα όσα έχασε, ο Οδυσσέας πρέπει να βρει ξανά τη δύναμή του. 22348203 theatroena.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9