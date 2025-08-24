ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «No other land». Σε σκηνοθεσία μιας παλαιστινο-ισραηλινής κολεκτίβας, η ταινία καταγράφει την καταστροφή της Μασαφέρ Γιαττά στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες και τη συμμαχία που αναπτύσσεται μεταξύ του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Μπασέλ και του Ισραηλινού δημοσιογράφου Γιουβάλ. 22348203 theatroena.com.cy

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

Δημοτικό Σχολείο Λόφου, 8μ.μ. Παράσταση Καραγκιόζης μάγειρας – «Η χήνα πέταξε» με τον καραγκιοζοπαίχτη Γιάννη Πάφιο στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Μια ιστορία που μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν, με τον γνωστό ήρωα να μπλέκεται για άλλη μια φορά σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις, πάντα με το δικό του μοναδικό τρόπο. Σωτήρης Πολυβίου και Ραφαήλ Πάφιος: Βοηθοί καραγκιοζοπαίχτες. Ανδρέας Κυριάκου: Βιολί. Αχιλλέας Πάφιος: Λαούτο.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9