ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 27 Αυγούστου- 7 Σεπτεμβρίου. 8.30μ.μ. 99762891. Οκτώ παραγωγές από ερασιτεχνικούς θιάσους από όλη την Κύπρο περιλαμβάνει φέτος το πρόγραμμα του 19ου Φεστιβάλ Θεάτρου 2025 που διοργανώνει η θεατρική ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών. Η αυλαία ανοίγει σήμερα με τη νέα παραγωγή της Θεατρικής Ομάδας Παράβαση, τη σπαρταριστή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα «Άντρες έτοιμοι για όλα», σε διασκευή του Σοφοκλή Σοφοκλέους και σκηνοθεσία των Σοφοκλή Σοφοκλέους και Σοφοκλή Κασκαούνια. Κάρτες εισόδου: Θημωνιά Νήσου, Silver Kiosk Πέρα Χωρίου, Περίπτερο Σιάηλου Λυμπιών.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «All we imagine as light» της Παγιάλ Καπάτια. Η ρουτίνα μιας νοσοκόμας στη Βομβάη κλονίζεται όταν λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Η νεαρότερη συγκάτοικός της προσπαθεί μάταια να βρει ένα κρυφό σημείο στην πόλη για να μπορέσει να βρεθεί με το αγόρι της. Ένα ταξίδι σε μια παραλιακή πόλη επιτρέπει και στις δύο να βρουν έναν χώρο όπου να μπορούν να εκφράζουν τις επιθυμίες τους 22348203 theatroena.com.cy

ΒΙΒΛΙΟ

27 Αυγούστου Αραδίππου, Αθλητική Βιβλιοθήκη «ΑΘΛΕΙΝ» 5μ.μ. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, εμβληματική μορφή του ελληνικού και διεθνούς μπάσκετ, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Τρωτός – Άτρωτος». Μαζί με τον συγγραφέα του βιβλίου, κ. Παντελή Βλαχόπουλο, ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ θα μοιραστεί με το κοινό τον τρόπο που σκέφτεται, την κοσμοθεωρία του και τα ιδανικά που πρεσβεύει, ενώ θα παρουσιάσει τα σημαντικότερα επιτεύγματά του εντός και εκτός παρκέ – τις μεγάλες επιτυχίες, τα τρόπαια, αλλά και τις δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις και πικρίες που βίωσε στη διαδρομή του.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9