ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λάρνακα, Πάρκο Καλλιτεχνών, Πέμπτη 28 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρνακας είναι γεγονός και πραγματοποιείται από τις 28 μέχρι τις 31 Αυγούστου σε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες. Σήμερα προβάλλεται η ταινία «Πάντα Υπάρχει το Αύριο». (C’è ancora domani) σε σκηνοθεσία Πάολα Κορτελέσι. Η ιταλική ταινία-φαινόμενο των 5 εκατομμυρίων εισιτηρίων μας ταξιδεύει στη μεταπολεμική Ιταλία και μας διηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που δουλεύει σκληρά για να μεγαλώσει τα τρία παιδιά της, ενώ παράλληλα υφίσταται διαρκή κακοποίηση και ταπείνωση από τον σύζυγό της. Μια μαυρόασπρη ταινία εποχής που ισορροπεί μεταξύ δράματος και χιούμορ και που εκπλήσσει με το απρόσμενο της τέλος. Οι ταινίες είναι κατάλληλες για άτομα 16 ετών και άνω.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. «Αδέρφια σε σύγκρουση» σε σκηνοθεσία Τζέριμι Σιμς. Δύο αδέρφια, ο Κόλιν και ο Λες, που από πείσμα έχουν να μιλήσουν εδώ και πάνω από σαράντα χρόνια, ζουν σε διπλανές φάρμες σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα της Αυστραλίας. Όταν μια σπάνια και θανατηφόρα ασθένεια προσβάλλει τον τράγο του Λες, οι αρχές διατάζουν την εξόντωση όλων των προβάτων στην κοιλάδα. Τα δυο αδέρφια καλούνται να ξεπεράσουν τις διαφορές τους για να σώσουν την οικογένεια και την κοινότητά τους. 22348203 theatroena.com.cy

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Πάρκο “Νίκος Χριστοφορίδης”. Η συναυλία «Νύχτα που χαράζει», παρουσιάζεται στο πλαίσιο των συναυλιών στις γειτονιές του Στροβόλου. Θα ακούσουμε, έντεχνη και λαϊκή μουσική από τους Γιώργο Σταύρου (κιθάρα-τραγούδι), Αριστοτέλη Ελευθερίου (βιολί-τραγούδι) και Νεφέλη Κάπρου (τραγούδι). 8μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Afterburn (σκηνοθεσία J.J. Perry με τους Samuel L. Jackson, Olga Kurylenko, Dave Bautista), The Roses (σκηνοθεσία Jay Roach με τους Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon), The Toxic Avenger (σκηνοθεσία Macon Blair με τους Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige), Nobody 2 (σκηνoθεσία Timo Tjahjanto με τους Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.