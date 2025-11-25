ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Χώρα, 8.30μ.μ. Πρεμιέρα για την κεφάτη και ανατρεπτική μαύρη φαρσοκωμωδία του Τζο Όρτον «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν», ανεβαίνει από την ομάδα Σόλο Για Τρεις, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά. Ένα επικίνδυνο παιγνίδι λάγνου πόθου, χειραγώγησης και απόγνωσης. Παίζουν οι ηθοποιοί: Χριστίνα Χριστόφια, Κρις Σπύρου, Χάρης Πισίας, Φώτης Φωτίου. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Εισιτήρια: more.com.
- Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, Υπόγεια Σκηνή 8.30μ.μ. Το έργο «Υπεργαλαξιακά Aποτυχημένοι» αποτελεί το δεύτερο σε σειρά ολοκληρωμένο θεατρικό έργο του Κωνσταντίνου Τσίτσιου που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Άρη Κυπριανού. Πρωταγωνιστούν: Χαράλαμπος Δαμιανού (Χαμπής) , Φάνος Θεοφάνους και Κωνσταντίνος Τσίτσιος. 25 Νοεμβρίου, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Δεκεμβρίου. Εισιτήρια more.com
- Θέατρο Μασκαρίνι, 8μ.μ. Ο μονόλογος «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος», του Ζουζέπ Μαρία Μιρό παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Σταύρου Ποταμάρη, με τον Γρηγόρη Γεωργίου. Εισιτήρια: Sold out Tickets. Επόμενες παραστάσεις: Λευκωσία 25, 26 Οκτωβρίου. Λεμεσός, Θέατρο Ένα 28 & 29/11
- Λεμεσός, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Ο δίσκος «ΤΙΚ ΤΑΚ» του Δημήτρη Μεσημέρη, είναι μια θεματική ενότητα τραγουδιών που φωτίζουν διαφορετικούς σταθμούς στη ζωή του ανθρώπου: τη γέννηση, την ενηλικίωση, τον έρωτα, τα όνειρα, τις κοινωνικές ανησυχίες και την απώλεια. Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνθέσεις του ίδιου και τραγούδια σε μουσική και στίχους σημαντικών συνεργατών του. Εισιτήρια: more.com
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12
- Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12
- Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11
- Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 27/11.
- Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11
- Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.
- Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.
Λεμεσός
- Lumiere (25344141). «Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12
- NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.
- The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11
- Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11
The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.
- 125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wicked: For Good (σκηνοθεσία Jon M. Chu, παίζουν Ariana Grande, Jeff Goldblun, Cynthia Erivo), Now You See Me: Now You Don’t (σκηνοθεσία Ruben Fleischer, παίζουν Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco), Sisu: Road to Revenge (σκηνοθεσία Jalmari Helander, παίζουν Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake), Hola Frida (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andre Kadi, Karine Vezina).
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Πάνθεον. 25 & 26 Νοεμβρίου, 8μ.μ. Προβολή της ταινίας Τζαφάρ Παναχί «Ένα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών. pantheon-theatre.com