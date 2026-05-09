ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, Pylon Art & Culture (95950857). Εγκαίνια: 6–9μ.μ. Η νέα έκθεση του Φάνου Κυριάκου με τίτλο «INTERIOR», σε επιμέλεια του Άκη Κόκκινου, συγκροτεί ένα σύνολο γλυπτικών έργων που διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στο υλικό, τον χώρο και την αντίληψη. Μέχρι 27/6.

Πάφος, Blue Iris (99310893). Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 23/5. Έκθεση του Νικόλα Αντωνίου με τίτλο «The Flower Series».

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πλάτρες, Δάσος Πλατρών,7.30μ.μ. 9775929. Η Κύπρος μετατρέπεται σε παγκόσμια σκηνή πολιτισμού και ειρήνης μέσα από το Athens Philharmonic International Peace Concert 2026, μια διεθνή μουσική διοργάνωση με επίκεντρο την εμβληματική «9η Συμφωνία» του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης μαέστρου Γιάννη Χατζηλοΐζου. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και στήριξη του American Medical Center και του ιδρυτή του Μαρίνου Σωτηρίου.

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 6μ.μ. Η πιο φρέσκια εκδοχή του Fengaros High επιστρέφει, δίνοντας βήμα στους νεότερους δημιουργούς της κυπριακής σκηνής και μετατρέποντας για ακόμη μια χρονιά το Αμφιθέατρο Ιδαλίου σε σημείο συνάντησης της επόμενης μουσικής γενιάς. Εισιτήρια: fengaros.com/high

ΒΙΒΛΙΟ

Λεμεσός, Tapper Bar (Ελευθερίας 62). 6.30μ.μ. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του μυθιστορήματος «Μάλιστα Κύριε» (εκδόσεις Χάβρα, 2025), ο Μιχάλης Μαυροθέρης συναντά το κοινό σε μια βραδιά μυθιστορηματικών αφηγήσεων που αναμένεται να φωτίσει έναν από τους πιο ιδιότυπους και πειραματικούς λογοτεχνικούς του κόσμους. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πλαισιωθεί από τον Παύλο Ανδρέου και τη Μαρία Α. Ιωάννου, οι οποίοι θα προσεγγίσουν το έργο από διαφορετικές οπτικές.

Λευκωσία, Εκδόσεις Εν Τύποις, Νικοκλέους 12, 6.30μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Εν Αρχή ήν η Θάλασσα» της Αθηνάς Τέμβριου οργανώνουν εκδόσεις EN TYΠOIΣ και ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Λευκωσία, ARTos House, 7.30μ.μ. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα (Film Festival on Diversity – FFD) 2026 επιστρέφει για 5η χρονιά, από τις 8 έως τις 15 Μαΐου με προβολές και δράσεις σε διάφορες τοποθεσίες στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας. Ελεύθερη είσοδος. Σήμερα προβάλλεται η ινδική ταινία « Dangal» του Nitesh Tiwari

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο, Λευκωσία- Καφενείο Πρόζακ 8–10 Μαΐου 2026. Το Ανεξάρτητο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου επιστρέφει για τρίτη χρονιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσφατες παλαιστινιακές παραγωγές που εστιάζουν στη μνήμη, τη ροή και την καθημερινότητα υπό πίεση. Σήμερα προβάλλονται οι μικρού μήκους ταινίες «Upshot» της Μάχα Χατζ και «Gaza Bride 17» του Ουασίμ Χαΐρ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Κυπερούντα Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, 7.30μ.μ. Το θεατρικό εργαστήριο «Ιστορίες από το Σανατόριο της Κυπερούντας» με εμψυχώτρια τη Μικαέλα Θεοδουλίδου οργανώνεται στο πλαίσιο των θεατρικών εργαστήρια υπό τον τίτλο «Ο τόπος εν οι άνθρωποι», που οργανώνει ο ΘΟΚ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εσωτερικός Προθάλαμος του Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» 12:00 μ.μ. Η εκδήλωση αφιερωμένη στη μητέρα, με τίτλο «Μαμά: Το Πιο Όμορφο Παραμύθι Ζωής» που οργανώνει το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνει ανάγνωση παραμυθιού, χειροτεχνίες, μαγειρική, βιωματικό εργαστήριο, χορό και τραγούδι. Τηλ. 22 892037

Λάνια. Οι κάτοικοι της Λάνιας υποδέχονται το κοινό το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου στις αυλές και τα δρομάκια του χωριού με μια σειρά εργαστήρια, ομιλίες, χορό και ξεναγήσεις. 11π.μ.

ΘΕΑΤΡΟ

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Contemporary Art Under Pressure». Isnotgallery.com Μέχρι 20/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Rouan Gallery (25350845). Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών. Mέχρι 13/5

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5 2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία James Cameron, Billie Eilish με τους Billie Eilish, Finneas O’Connell, Andrew Marshall), The Sheep Detectives (σκηνοθεσία Kyle Balda, με τους Hugh Jackman, Bret Goldstein, Patrick Stewart), Hokum (σκηνοθεσία Damian McCarthy, με τους Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot), Mortal Kombat II (σκηνοθεσία Simon McQuoid, με τους Karl Urban, Ludi Lin, Jessica McNamee), That Time I got Reincarnated as a Slime – The Movie: Tears of the Azure Sea (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yasuhito Kikuchi, Austin Sisk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8, 9, 10, 12 & 13 Μαΐου, 8.30μ.μ. Απογευματινές προβολές: 9 & 10 Μαΐου, 6μ.μ. Με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία Κάρμεν Μάουρα, γνωστή και ως μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, προβάλλεται η ταινία «Οδός Μάλαγα» (Calle Málaga), η νέα δημιουργία της Μαριάμ Τουζανί. pantheon-theatre.com