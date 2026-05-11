ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον. Την Ιαπωνική ταινία «Ιστορίες της τύχης και της φαντασίας» σε σκηνοθεσία Ryusuke Hamaguchi προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Η ταινία, που απέσπασε την Αργυρή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου, αποτελείται από τρεις αυτόνομες ιστορίες που εξερευνούν τις συμπτώσεις, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις αθέατες επιθυμίες. Πριν την προβολή θα έχει sake-tasting που το προσφέρει η πρεσβεία της Ιαπωνίας. Διάλογοι: Ιαπωνικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί. (2021,121’)

ΗΜΕΡΙΔΑ

Λευκωσία, Κυπριακό Μουσείο, 5-8μ.μ. Η ημερίδα με τίτλο «Καλλιτεχνικές Πρακτικές σε Μουσεία και Αρχεία: Μετα-Αποικιακές Προοπτικές» διερευνά πώς η σύγχρονη τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο επανερμηνείας αποικιακών και μετα-αποικιακών συλλογών και αρχείων, ανοίγοντας νέες αφηγήσεις και επανατοποθετώντας ιστορικά τεκμήρια σε ένα σημερινό, κριτικό πλαίσιο. Συμμετέχουν ερευνητές, καλλιτέχνες και επαγγελματίες μουσείων από την Κύπρο και το εξωτερικό, χαρτογραφώντας τις σύγχρονες πρακτικές που σχετίζονται με τέτοια αρχεία. Γλώσσα: αγγλικά. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πλουτάρχου 11 (Παλιά Λευκωσία). Η Open Arts παρουσιάζει το έργο της Κάριλ Τσέρτσιλ «Glass. Kill. Bluebeard. Imp.», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου, μετατρέποντας ένα κτήριο στην Παλιά Λευκωσία σε έναν πολυεπίπεδο θεατρικό χώρο αφήγησης και εμπειρίας. Εισιτήρια: more.com Επόμενες: 12, 18, 19, 25, 30, 31 Μαΐου, 8μ.μ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Contemporary Art Under Pressure». www.Isnotgallery.com Μέχρι 20/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Rouan Gallery (25350845). Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών. Mέχρι 13/5

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΠΑΦΟΣ

Blue Iris (99310893). «The Flower Series» του Νικόλα Αντωνίου. Μέχρι 23/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία James Cameron, Billie Eilish με τους Billie Eilish, Finneas O’Connell, Andrew Marshall), The Sheep Detectives (σκηνοθεσία Kyle Balda, με τους Hugh Jackman, Bret Goldstein, Patrick Stewart), Hokum (σκηνοθεσία Damian McCarthy, με τους Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot), Mortal Kombat II (σκηνοθεσία Simon McQuoid, με τους Karl Urban, Ludi Lin, Jessica McNamee), That Time I got Reincarnated as a Slime – The Movie: Tears of the Azure Sea (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yasuhito Kikuchi, Austin Sisk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 10, 12 & 13 Μαΐου, 8.30μ.μ. Απογευματινές προβολές: 9 & 10 Μαΐου, 6μ.μ. Με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία Κάρμεν Μάουρα, γνωστή και ως μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, προβάλλεται η ταινία «Οδός Μάλαγα» (Calle Málaga), η νέα δημιουργία της Μαριάμ Τουζανί. pantheon-theatre.com