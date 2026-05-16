ΜΟΥΣΙΚΗ
- Βάβλα, 5.30μ.μ.- μεσάνυχτα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το γραφικό χωριό Βάβλα μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό μουσικό χάρτη, προσκαλώντας το κοινό σε έναν ξεχωριστό περίπατο γεμάτο ήχους, εικόνες και απρόσμενες συναντήσεις. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν οι Alexa Michael, Ελεονώρα Ρούσσου και Οδυσσέας Τουμάζου, Έπεα Πτερόεντα, Έν Φυῇ, Γιαν Βαν και Φώτης Σιώτας, Μιχάλης Σιαμμάς, Naz Atun, Παναγιώτης Λοΐζου, Ya Na Ma Na, ο διακεκριμένος πιανίστας Χρήστος Φούντος, η DJ Vanesha. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 99941100, 96653002.
- Κούκλια, Μεσαιωνική Αγρέπαυλη, 7.30μ.μ. 22809810. Στη συναυλία του Piano Tour το φωνητικό σύνολο Ars Nova, υπό τη διεύθυνση του Ιάκου Δημητρίου, συμπράττει με τον πιανίστα Πλωτίνο Μικρομάτη. Το ρεπερτόριο, επεκτείνεται σε τζαζ, γκόσπελ και μουσικές του κόσμου. Το The Piano Tour μεταδίδεται ζωντανά από τη σελίδα του Avantgarde στο Facebook.
- Λάρνακα, Μεσαιωνικό Κάστρο, 8μ.μ.. Παράσταση σύγχρονου χορού με ζωντανή μουσική με τίτλο «Ανεράδων» εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων με αφορμή την Ημέρα Μουσείων. Πάφος, Αρχαιολογικό Μουσείο, 17 Μαίου, στις 3μ.μ.
ΧΟΡΟΣ
- Λευκωσία, Στέγη Χορού Λευκωσίας. Το Φεστιβάλ χορού και παραστατικών τεχνών On Bodies 2026 επιστρέφει στη Στέγη Χορού Λευκωσίας. Σήμερα η ομάδα Campos Culture And Arts παρουσιάζει το «My _ _ _ing Body», ενώ το «Answered.» του Κόλινς Ούγκο (Νιγηρία/Κύπρος) βασίζεται σε τέσσερα χαλιά σε διάταξη 2×2. Η βραδιά ολοκληρώνεται μετο «tender» των Ίβι Τόλβανεν. dancehouselefkosia.com
- Λευκωσία, Προαύλιο Ναού Αγίων Ομολογητών 7μ.μ. Τη γιορτή «Χόρεψε Χόρεψε στη γειτονιά» οργανώνει το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών. Θα παρουσιαστούν χοροί από τη Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θράκη, Κάτω Ιταλία. Το απόγευμα στις 5.30 θα γίνουν δωρεάν εργαστήρια χορού με ζωντανή μουσική.
ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λεμεσός Ίδρυμα PSI, 8μ.μ. Σε διάλογο με το παράλληλο πρόγραμμα του VIMA Art Fair, το PSI Foundation παρουσιάζει την προβολή της εμβληματικής βωβής ταινίας του Καρλ Τέοντορ Ντράγιερ «Τα Πάθη της Ζαν Ντ’ Αρκ» (1928), συνοδευόμενη από ζωντανή μουσική ερμηνεία στο πιάνο από τον Έρνεστ Σίμονιαντς. Απαραίτητη η κράτηση στο info@psi.art
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο. 10:00–12:30. «Τα Μουσεία αφηγούνται! Παιδιά εν δράσει σε δύο μουσεία». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εργαστήρι όπου η διαδρομή ξεκινά στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, στις Μεσαιωνικές Συλλογές του και ολοκληρώνεται στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, με ένα δημιουργικό εργαστήρι εμπνευσμένο από το βιβλίο του εικαστικού «Το Βασιλόπουλλον της Βενεδιάς». Για παιδιά ηλικίας 6–12 χρονών. Κρατήσεις 22661475 | education@leventismuseum.org.cy
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
- Λευκωσία. Λεβέντειος Πινακοθήκη. 16.05.26 / 10:00 και 27.05.26 / 18:00 / Ειδικές ξεναγήσεις στην προσωρινή έκθεση «Χριστόφορος Σάββα: Απλά — Περίπλοκα — Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο» / Κρατήσεις 22 668838 | rsvp@leventisgallery.org
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας 16.05.26 / 11:30 και 30.05.26 / 11:00 / Ειδικές ξεναγήσεις στη βραβευμένη με Europa Nostra Award έκθεση «Sector 2: Λευκωσία». Κρατήσεις απαραίτητες: 22661475 | info@leventismuseum.org.cy
ΘΕΑΤΡΟ
- Στρόβολος, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Τη νέα κωμωδία του Χάρη Ρώμα «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!» φιλοξενεί το 10ο Φεστιβάλ Θεάτρου του Δήμου Στροβόλου. Παίζουν Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Γιώργος Αμούτζας, Κατερίνα Νικολοπούλου και Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος. Διάρκεια: 110′. Εισιτήρια: SoldOut Tickets
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών 6μ.μ.. Η κωμωδία “Είμαστε στον Αέρα…” ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Άντζελας Ριζάκη και τη Θεατρική Ομάδα Ενηλίων Teatro Angelico www.tickettailor.com. Πληροφορίες: 99753388
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα (Λατσιά). Η κωμωδία των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου «Δυόμισι Φόνοι και ένα Μπουλντόγκ!» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή & Σάββατο 20:30, Κυριακή 19:00). Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, Τετάρτη 20 Μαΐου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και 70007721
- Λεμεσός, Θέατρο ΕΘΑΛ. Μια τολμηρή διασκευή του εμβληματικού έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Bodas de Sangre» στην κυπριακή διάλεκτο σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου παρουσιάζει η ΕΘΑΛ με την παραγωγή «Ματωμένα Στέφανα», συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τις ομάδες Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble. Παραστάσεις: 16, 17, 20, 21 Μαΐου, 8.30μ.μ. (Κυριακές 6.30μ.μ.) Εισιτήρια: Sold Out Tickets 25877827 Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, Σάββατο 23 Μαΐου, 8.30μ.μ. more.com
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Το πολυσυζητημένο έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», του Φροριάν Ζελέρ παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS. Παραστάσεις: 17, 23, 24, 8.30μ.μ. (Κυριακές 7μ.μ.). Διάρκεια: 90’.
- Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Τα «Ορφανά» του Ντένις Κέλι, παρουσιάζει το Σατιρικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Παραστάσεις: 15, 16, 17 Μαΐου 8μ.μ. (Κυριακές 7μ.μ.) Διάρκεια: 95′. Καταλληλότητα: 16+. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (99651799 /99079633). «Ανάταση ψυχής» της Ραλίτσας Βούρκου. Μέχρι 21/5.
- Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5
- Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Contemporary Art Under Pressure». www.Isnotgallery.com Μέχρι 20/5
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.
- Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.
- Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5
- Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5
- Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.
- Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
- NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
- Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.
- The Warehouse by IT Quarter. Η φουάρ VIMA Art Fair συγκεντρώνει 150 καλλιτέχνες και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες. Από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου. Εισιτήρια: more.com
- El Greco Gallery (25212079). «Μηχανική Πίστη» του Κωνσταντίνου Καλησπέρα. Μέχρι 24/5.
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.
- eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.
- Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.
- The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
- 125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.
Λάρνακα
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.
ΠΑΦΟΣ
- Blue Iris (99310893). «The Flower Series» του Νικόλα Αντωνίου. Μέχρι 23/5
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Top Gun – 40th Anniversary (σκηνοθεσία Tony Scott με τους Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer), In the Grey (σκηνοθεσία Guy Ritchie, με τους Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez), Iron Maiden: Burning Ambition (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Malcolm Venville με τους Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain), The Last Wale Singer (ταινία animation σε σκηνοθεσία Pavel Hrubos, Steven Majaury, Reza Memari), Dino Family (ταινία animation σε σκηνοθεσία Maya Turkina, Maksim Volkov) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.