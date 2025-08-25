Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα συνεχιστεί κανονικά, διαβεβαίωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο συνέντευξης στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Απαντώντας σε ερωτήματα των δημοσιογράφων για το εάν θα προχωρήσει το έργο, δεδομένων των αντιδράσεων της Τουρκίας, ο Έλληνας Υπουργός σημείωσε ότι «η πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και εν τέλει Ισραήλ είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα» και ότι «θα συνεχιστεί κανονικά, θα συνεχιστούν οι έρευνες το επόμενο διάστημα».

Σε ερώτηση αν όντως πρόκειται να εκδοθεί NAVTEX στις αρχές φθινοπώρου για να προχωρήσουν οι έρευνες, ο κ. Γεραπετρίτης δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, όμως διαβεβαίωσε, ότι «δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας».

Πρόσθεσε πως θέση της ελληνικής Κυβέρνησης είναι πως «η πόντιση ηλεκτρικών καλωδίων είναι κάτι, το οποίο προστατεύεται απολύτως από το Διεθνές Δίκαιο. Δεν μπορεί να παρεμποδιστεί» και σημείωσε ότι «εάν η Τουρκία, η οποία φιλοδοξεί να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρεί ότι θα πρέπει να παρεμποδίσει ένα ευρωπαϊκό έργο, θα αναλάβει το τίμημά της».

Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου για την ενδεχόμενη αντίδραση της Ελλάδας, στην περίπτωση που η Τουρκία στείλει και πάλι φρεγάτες στο πεδίο ερευνών και πόντισης του καλωδίου, ο Υπουργός είπε ότι «θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και θα τα ασκήσουμε στο πεδίο», προσθέτοντας ότι είναι «έτοιμα όλα τα δυνητικά σενάρια».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει κανένα δικαίωμα, το οποίο απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο. Θα ασκήσει όλα τα δικαιώματά της στο πεδίο, υπό οποιαδήποτε συνθήκη, έχοντας τις συμμαχίες τις οποίες έχει», συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης, επισημαίνοντας ότι αυτό εντάσσεται «σε μια γενικότερη πολιτική αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας στη Μεσόγειο». Εξάλλου, σημείωσε ακολούθως ότι η Ελλάδα «σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με αυτήν που βρισκόταν πριν από δύο χρόνια».

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε γενικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πλαίσιο της συνέντευξης, υπογραμμίζοντας ότι η παρούσα ελληνική Κυβέρνηση τόλμησε κάτι που δεν έκαναν προηγούμενες, δηλαδή «να καταγράψει σε διεθνή οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα απώτατα όρια δυνητικής υφαλοκρηπίδας», όπως είπε.

«Δεν θα είμαστε παθητικοί δέκτες. Θα αυξήσουμε το διπλωματικό μας αποτύπωμα. Μας ακούν παντού. Μας ακούν στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αναπτύξει τις συμμαχίες μας στον Κόλπο, στον αραβικό κόσμο, στο Ισραήλ. Από εκεί και πέρα η περίοδος της παθητικότητας έχει περάσει ανεπιστρεπτί», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Η Ελλάδα κατάφερε να «έχει βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας» στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκα και στο θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων και εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για «μία σαφέστατη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας».

Εξήγησε ότι «η Τουρκία, όπως και κάθε τρίτη χώρα, θα μπορούσε να είχε μπει ευθέως στα εξοπλιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα κατάφερε «να περιληφθεί στον κανονισμό ρητά ότι οι οποιεσδήποτε τρίτες χώρες μπορούν να συμμετέχουν μόνο στο μέτρο που δεν αντιστρατεύονται εθνικά συμφέροντα». Σημείωσε ότι «αν μία χώρα έχει απειλή πολέμου κατά άλλης χώρας, εξ ορισμού και αντικειμενικά αντιστρατεύεται εθνικά συμφέροντα».

Αφετέρου, συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης, διασφαλίστηκε ότι, «για να συμμετέχει μια τρίτη χώρα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα πρέπει πριν να έχει υπάρξει μία διμερής συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με την τρίτη χώρα», εξηγώντας ότι η ένταξη της Τουρκίας στα εξοπλιστικά προγράμματα, προϋποθέτει μία συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. «Σε αυτή την συμφωνία η Ελλάδα διαθέτει βέτο», είπε.

«Η Ελλάδα σήμερα έχει καταφέρει να έχει βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά, εκεί που δεν προβλεπόταν», συνέχισε ο Υπουργός, παραπέμποντας και σε απάντηση του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αυτιά, σύμφωνα με την οποία «καμία χώρα δεν θα μπει στον ευρωπαϊκό αμυντικό σχεδιασμό εάν αντιστρατεύεται εθνικά συμφέροντα κράτους μέλους».