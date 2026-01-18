Η σειρά Dept. Q του Netflix είναι ένα αριστούργημα του ατμοσφαιρικού αστυνομικού δράματος που απαιτεί την προσοχή σας. Με φόντο το μελαγχολικό Εδιμβούργο, αυτό το ταξίδι εννέα επεισοδίων είναι κάτι περισσότερο από μια τυπική αστυνομική σειρά. Είναι μια στοιχειωτική μελέτη χαρακτήρων που μεταμφιέζεται σε σκληρό θρίλερ.

Η ιστορία ακολουθεί τον Καρλ Μορκ, έναν λαμπρό αλλά τραχύ ντετέκτιβ που έχει παραγκωνιστεί σε ένα ημι-εγκαταλελειμμένο υπόγειο —πρώην ντους του αστυνομικού τμήματος— για να ηγηθεί μιας νέας μονάδας ανεξιχνίαστων υποθέσεων. Μαζί του είναι ο Ακράμ Σαλίμ, ένας πρώην αστυνομικός από τη Συρία, η ήρεμη ακρίβεια του οποίου αποτελεί ένα ζωτικό αντίβαρο στην συναισθηματική αστάθεια του Μορκ. Η σχέση τους είναι η καρδιά της σειράς, αντανακλώντας το πνευματικό βάθος των Σέρλοκ και Γουάτσον, αλλά με μια ωμή, ανθρώπινη πτυχή. Ο Μορκ δεν είναι απλώς ένας «ταραγμένος ιδιοφυής», είναι ένας άνθρωπος που έχει καταστραφεί από τραύματα, ενώ ο Σαλίμ λειτουργεί ως η αξιοπρεπής σύνδεσή του με την πραγματικότητα.

Οπτικά, η σειρά είναι εντυπωσιακή. Αν και ορισμένοι μπορεί να θεωρήσουν ενοχλητική την πρασινίλα των πλάνων ή το υπόγειο γραφείο, αυτές οι επιλογές είναι σκόπιμες. Αντικατοπτρίζουν μια αίσθηση γραφειοκρατικής παρακμής και θεσμικής αμέλειας, κάνοντας τον κόσμο να μοιάζει σαν κάτι να σιγοβράζει ακριβώς κάτω από την επιφάνεια. Είναι μια τολμηρή, στιλιζαρισμένη αισθητική που αντικατοπτρίζει τέλεια την εσωτερική κατάσταση των χαρακτήρων που έχουν «ξεφλουδιστεί» από την απώλεια και την ενοχή.

Αν και ο ρυθμός επιβραδύνεται περιστασιακά λόγω των αναδρομών στο παρελθόν, αυτές οι στιγμές επιτρέπουν στην αφήγηση να συνυπάρξει με την ακαταστασία του πένθους. Αποφεύγει τις εύκολες ανατροπές, επιλέγοντας αντ’ αυτού να εξερευνήσει το βαρύ φορτίο του παρελθόντος και την ανθρωπιά που βρίσκεται μέσα στον «σκουπιδοτενεκέ» της κοινωνίας. Αν ψάχνετε για μια κομψή, γρήγορη σειρά δράσης, ψάξτε αλλού. Αλλά αν θέλετε μια σειρά που είναι μελαγχολική, διανοητικά ειλικρινής και ήσυχα καταστροφική, αυτή η σειρά είναι απαραίτητη.

Τελικά; Αξίζει με τα χίλια. Ένα συναρπαστικό δράμα με υψηλά διακύβευματα που σας μένει στο μυαλό για πολύ καιρό μετά το τέλος των τίτλων.

Ελεύθερα 18.01.2026