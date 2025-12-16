Την ίδρυση Πολιτιστικού Κέντρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι και τη δημιουργία θέσης Πολιτιστικού Ακόλουθου για στελέχωσή του αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στόχος του είναι η καλύτερη προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και η αναβαθμισμένη παρουσία της Κύπρου στη Γαλλία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το επίπεδο των διμερών σχέσεων Κύπρου– Γαλλίας, αλλά και τη βαρύτητα που έχει το Παρίσι ως παγκόσμιος πόλος πολιτιστικών δρώμενων.

Το Πολιτιστικό Κέντρο θα στεγάζεται στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα λειτουργεί στα πρότυπα που λειτουργούν και τα Πολιτιστικά μας Κέντρα σε Αθήνα, Λονδίνο και Βερολίνο.

Η απόφαση έρχεται αμέσως μετά την ιστορική στιγμή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου– Γαλλίας που έχει ως επίκεντρο τη στρατηγική αυτονομία, τον πολιτισμό, την καινοτομία, την οικολογία, τον ψηφιακό τομέα, την εκπαίδευση, θέματα άμυνας, κ.ο.κ.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Πολιτισμού, η δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στο Παρίσι κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έτσι ενδυναμώνεται περαιτέρω η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Κύπρου-Γαλλίας, ενισχύεται η εξωστρέφεια της Κύπρου μέσω της ανάπτυξης και προώθησης των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, με την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και συν-δημιουργίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η Λίνα Κασσιανίδου σημείωσε ότι ο δε ρόλος του/ της Πολιτιστικού Ακόλουθου θεωρείται πολύ σημαντικός ιδιαίτερα στην προώθηση του κυπριακού πολιτισμού και στην παρουσίαση και προώθηση συμπράξεων και συνεργασιών με ξένους καλλιτέχνες και φορείς.

Επιπρόσθετα, αναμένεται να συνδράμει στην πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν εκεί, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.