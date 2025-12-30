Συνολικά, 16 παραγωγές περιλαμβάνει ο πίνακας των θεατρικών παραγωγών που θα λάβουν χρηματοδότηση κατά το A’ Εξάμηνο του 2026.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Σχεδίου Θυμέλη για τη χρηματοδότηση επαγγελματικών θεατρικών παραγωγών που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους. Συνολικά, θα διατεθούν €693.385.

Tο μεγαλύτερο ποσό εξασφάλισε η παραγωγή με το έργο της Λουίζας Παπαλοΐζου «Το Βουνί» από τις ομάδες A VENDRE και HUMART.

Σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων κατατέθηκαν 27 αιτήσεις από 18 θεατρικούς φορείς, εκ των οποίων πέντε είναι νεοσύστατοι. Από τις 27 αιτήσεις, η μία ήταν άκυρη.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την αισθητή βελτίωση και αναβάθμιση στην ποιότητα των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Επιπρόσθετα, θετική θεωρείται η υποβολή 8 αιτήσεων συμπαραγωγών από τις οποίες οι 5 βρίσκονται ανάμεσα τις εγκεκριμένες παραγωγές του εξαμήνου, γεγονός που αποδεικνύει ότι η συνεργασία αποφέρει θετικά αποτελέσματα.

Στα αξιοσημείωτα η επιστροφή μετά από πολλά εξάμηνα του Θεάτρου Ένα στις χορηγίες, με δύο παραγωγές που θα λάβουν συνολικά €69.120.

Αναλυτικά οι χορηγίες:

Η τελική βαθμολογία αποτελεί συνάρτηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων, τα οποία συνδυάζουν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά κριτήρια. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (Ε.Α.Α), η οποία διορίστηκε για τον σκοπό αυτό από την Υφυπουργό Πολιτισμού τα μέλη της οποίας ήταν:

Αλεξάνδρου Μαργαρίτα Θεοφάνους Νίκος Κωνσταντίνου Μάριος Τσακμάκης Αντώνης Χόπλαρου Γεωργία

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και στη βάση των προνοιών του Σχεδίου, οι οποίες ενέχουν περιορισμό στον αριθμό των προτάσεων ανά φορέα που λαμβάνει χρηματοδότηση και στον συνολικό αριθμό εγκεκριμένων παραγωγών ανά εξάμηνο, οι 16 αιτήσεις που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία θα λάβουν κρατική χορηγία για μία ή περισσότερες θεατρικές παραγωγές, σύμφωνα με την ένταση και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που καθορίζεται στο Σχέδιο.

Επιπρόσθετα, οι φορείς θα λάβουν χρηματοδότηση για εκείνες τις παραγωγές που θα παρουσιάσουν σε περιοδεία ή/και που αφορούν ανέβασμα κυπριακού έργου ή/και που περιλαμβάνουν δράσεις συμπερίληψης. Στους επιλεχθέντες φορείς θα εκταμιευθεί το ποσό της χρηματοδότησης που εξασφάλισαν στη βάση των όρων και των προϋποθέσεων, ως αναγράφονται στο Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ.

Υπογραμμίζεται ότι όλοι οι αιτητές θα λάβουν γραπτή απάντηση για την κατάταξη της αίτησής τους, καθώς και για την αναλυτική βαθμολογία που εξασφάλισαν. Οι φορείς, των οποίων οι θεατρικές παραγωγές έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς το Υφυπουργείο εάν αποδέχονται ή όχι τη χορηγία το αργότερο έως τις 16 Ιανουαρίου 2026.

Σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας από εγκεκριμένη παραγωγή, η αμέσως επόμενη εγκεκριμένη παραγωγή ανεβαίνει μία θέση στην κατάταξη, εάν και εφόσον πληρούνται οι πρόνοιες του σχεδίου.

Ο τελικός πίνακας των ποσών επιχορήγησης θα δημοσιευτεί μετά την αποδοχή ή μη των χορηγιών από τις 16 εγκριθείσες παραγωγές. Στη συνέχεια, το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα είναι σε θέση να προχωρήσει στη χρηματοδότηση ορισμένων από τις επιλαχούσες προτάσεις με το ποσό των €20.000, ως ορίζεται στο Σχέδιο.

Για σκοπούς διαφάνειας, ο πίνακας με τη συνολική βαθμολογία όλων των προτάσεων είναι αναρτημένος στον σχετικό σύνδεσμο του Υφυπουργείου Πολιτισμού.