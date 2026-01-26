Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζει η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες.

Συμμετέχει, επίσης, στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία την Κυπριακή Προεδρία και με τη Μόνιμη Αντιπροσωπία στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας.

Στις 26 Ιανουαρίου η Υφυπουργός απευθύνει χαιρετισμό και τελεί τα εγκαίνια της έκθεσης εγκαταστάσεων και έργων, που θα κοσμούν τα κτήρια του Συμβουλίου της ΕΕ Justus Lipsius και Europa κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας. Την έκθεση επιμελήθηκε ο διεθνούς φήμης Κύπριος σχεδιαστής Μιχάλης Αναστασιάδης και σ’ αυτή συμμετέχουν οι Κλειώ Χατζηγεωργίου, Πηνελόπη Ιωάννου, Στέλιος Καλλινίκου, Ιωάννα Λουκά, Μαριέττα Μαυροκορδάτου και Πόλυς Πεσλίκας.

Κατά την εκδήλωση ο Μιχάλης Αναστασιάδης παρουσιάζει το σκεπτικό της έκθεσης και στη συνέχεια θα ξεναγήσει τους προσκεκλημένους.

Στις 27 Ιανουαρίου, η Λ. Κασσιανίδου παρουσιάζει τις προτεραιότητες της CULT. Κατά την παρουσίασή της αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί στις συζητήσεις που προγραμματίζονται για το Πρόγραμμα AgoraEU, στην προώθηση ενεργειών για υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης για την Πολιτιστική Πυξίδα για την Ευρώπη (Culture Compass for Europe), καθώς και για την προώθηση του Προγράμματος Εργασίας για τον Πολιτισμό (EU Work Plan for Culture).

Επίσης, θα αναφερθεί στο ζήτημα του θεσμού για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης (European Capitals of Culture) και στην Ευρωπαϊκή Ασπίδα για τη Δημοκρατία (European Democracy Shield) με έμφαση την ενίσχυση του γραμματισμού στα ΜΜΕ.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας απευθύνει χαιρετισμό στα εγκαίνια της έκθεσης «Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας» του Άντρου Ευσταθίου και της έκθεσης με έργα από τη συλλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα παρουσιαστούν στο κτήριο Spinelli.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στις Βρυξέλλες, η Υφυπουργός πραγματοποιεί και διμερείς επαφές με αξιωματούχους του Ευρωκοινοβουλίου. Επιστρέφει στην Κύπρο την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.