Το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας θα είναι ο επόμενος σταθμός του θεσμού The Piano Tour, που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η κλασική μουσική συναντά τον δημόσιο χώρο και το κοινό

Η δυναμική του θεσμού αποτυπώνεται και στη διεύρυνση των καλλιτεχνικών του συνεργασιών. Ενδεικτική είναι η εμφάνιση της νεανικής, μεικτής χορωδίας Ars Nova στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, υπό τη διεύθυνση του Ιάκου Δημητρίου και με τη συνοδεία του Πλωτίνου Μικρομάτη στο πιάνο, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 6μ.μ.

Η χορωδία θα παρουσιάσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που εκτείνεται από έργα των Μότσαρτ, Μπραμς και Βιβάλντι έως τραγούδια των Μάικλ Τζάκσον, Beatles και Coldplay, περιλαμβάνοντας ακόμη και κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι. Μέσα από αυτή τη μουσική συνύπαρξη διαφορετικών εποχών και ιδιωμάτων, αναδεικνύεται η πολυφωνία ως ζωντανή πράξη διαλόγου και πολιτιστικής συνύπαρξης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde, η οποία από την έναρξή της έχει διαμορφώσει ένα διακριτό καλλιτεχνικό και κοινωνικό αποτύπωμα στην Κύπρο, μετατρέποντας ολόκληρο το νησί σε μια ανοιχτή, ζωντανή μουσική σκηνή.

Στον πυρήνα του, το The Piano Tour στηρίζεται σε μια απλή αλλά ριζοσπαστική ιδέα: το πιάνο αποδεσμεύεται από την αυστηρότητα της αίθουσας συναυλιών και τοποθετείται σε απρόσμενα, συχνά εμβληματικά ή ιστορικά φορτισμένα περιβάλλοντα. Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, φυσικά τοπία, αστικές γειτονιές και χώροι ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας μετατρέπονται σε σκηνικά καλλιτεχνικής συνάντησης.

Η επιλογή του αεροδρομίου, ενός κατεξοχήν χώρου μετάβασης, συνάντησης και πολυπολιτισμικής συνύπαρξης, ενισχύει τον συμβολικό χαρακτήρα του The Piano Tour: η μουσική υπερβαίνει τα σύνορα και ενσωματώνεται στον καθημερινό παλμό της κοινωνίας. Στο ίδιο πνεύμα εξωστρέφειας και βιώσιμης πολιτιστικής παρουσίας, ο Πολιτιστικός Οργανισμός Avantgarde παραχώρησε πρόσφατα ένα πιάνο στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του χώρου ως ανοιχτής πλατφόρμας μουσικής έκφρασης και προσφέροντας τη δυνατότητα σε ταξιδιώτες και επισκέπτες να αλληλεπιδρούν άμεσα με τη μουσική εμπειρία.

Η Ars Nova, με στόχο την ανάδειξη και αναβάθμιση της χορωδιακής μουσικής κουλτούρας στην Κύπρο και τη στήριξη νέων καλλιτεχνών, ενσαρκώνει τις ίδιες αξίες εξωστρέφειας και συμπερίληψης που διέπουν το The Piano Tour αλλά και τις θεμελιώδεις αρχές της ίδιας της ΕΕ, της οποίας το Συμβούλιο προεδρεύει η χώρα μας κατά το τρέχον εξάμηνο. Το ρεπερτόριό της, με επίκεντρο τη δυτικοευρωπαϊκή μουσική αλλά και με αναφορές σε τζαζ, gospel και μουσικές του κόσμου, προβάλλει τη μουσική ως παγκόσμια γλώσσα που ενώνει ανθρώπους πέρα από διαφορετικότητες.

Το ρεσιτάλ διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας, σε συνεργασία με τη Hermes Airports και με τη στήριξη της Eurobank Limited και των Pralina Experience του Ομίλου Ζορπάς.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σελίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde στο Facebook και θα παραμείνει διαθέσιμη στο YouTube, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να μοιραστούν τη μουσική εμπειρία.