Το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας απέκτησε πλέον μια νέα, ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα: ένα πιάνο προσβάσιμο προς όλους τους ταξιδιώτες, έτοιμο να μετατρέψει την αναμονή τους σε πολύτιμη και δημιουργική εμπειρία.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Πολιτιστικό Οργανισμό Avantgarde, που παραχωρεί επ’ αόριστον το πιάνο, στο πλαίσιο της αποστολής του να ενισχύει την πολιτιστική ζωή της Κύπρου μέσα από δράσεις που φέρνουν την τέχνη κοντά στον άνθρωπο, ακόμη και στα πιο απρόσμενα σημεία της καθημερινότητάς του.

Με την τοποθέτησή του στο αεροδρόμιο, η Κύπρος εντάσσεται πλέον στον διεθνή χάρτη των μεγάλων αερολιμένων που προσφέρουν στους επιβάτες τη δυνατότητα να παίξουν μουσική κατά την παραμονή τους. Αεροδρόμια όπως το Σίφολ στο Άμστερνταμ, το Σαρλ ντε Γκολ στο Παρίσι, το Χίθροου στο Λονδίνο, η Ζυρίχη, το Αμβούργο, οι Βρυξέλλες και δεκάδες άλλα έχουν υιοθετήσει την πρακτική αυτή, η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό φαινόμενο και σε μια παγκόσμια τάση που συνδυάζει την τέχνη με την καθημερινή ζωή των ταξιδιωτών.

Ένα πιάνο με ιστορία

Το πιάνο που παραχωρεί ο Πολιτιστικός Οργανισμός Avantgarde στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας είχε δημιουργηθεί το 2014 στο πλαίσιο της διαδραστικής πρωτοβουλίας «Play Me, I’m Yours», για την οποία χρησιμοποιήθηκαν δέκα καινούργια πιάνα που έφτασαν ειδικά για τον σκοπό αυτό στην Κύπρο και φιλοτεχνήθηκαν από επώνυμους Κύπριους εικαστικούς πριν τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους της πρωτεύουσας για δέκα ημέρες, ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους.

Η εγκατάσταση άφησε τότε τεράστιο αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή της Κύπρου. Μετά το πέρας της δράσης, όλα τα πιάνα παραχωρήθηκαν σε χώρους που υπηρετούν τον άνθρωπο, συμβάλλοντας μέσα από τη μουσική στην υγεία, την ευημερία και την ευεξία. Το πιάνο που πλέον κοσμεί το Αεροδρόμιο Λάρνακας είναι ένα από εκείνα τα πιάνα. Φιλοτεχνήθηκε από τον διακεκριμένο Κύπριο χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη, με τη συνεργασία της Ελένης Παναγίδου και του Στέλιου Στυλιανού.

Η εικαστική διακόσμησή του— εμπνευσμένη από την Κύπρο, τη μουσική, τα χρώματα και τα μοτίβα της κυπριακής λαϊκής τέχνης— μετατρέπει το μουσικό όργανο σε σύμβολο παράδοσης, δημιουργικότητας και ταυτότητας. Κάθε γραμμή, κάθε μοτίβο, κάθε χρωματική επιλογή μαρτυρεί τη βαθιά σχέση του νησιού με την τέχνη και τους ανθρώπους του.

Πολιτιστική αναβάθμιση που μειώνει το άγχος

Τα σύγχρονα αεροδρόμια δεν αποτελούν απλώς κόμβους μετακίνησης· είναι χώροι συνάντησης πολιτισμών, εμπειριών και ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ένταξη ενός πιάνου στον δημόσιο χώρο του αεροδρομίου αντανακλά την εικόνα μιας χώρας που επενδύει στον πολιτισμό, στη δημιουργικότητα και στη συναισθηματική καλλιέργεια της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Το πιάνο προσφέρει μια ανεκτίμητη στιγμή ηρεμίας και έμπνευσης μέσα στη βιασύνη του ταξιδιού· έναν χώρο έκφρασης για επαγγελματίες ή ερασιτέχνες μουσικούς, αλλά και για παιδιά που θέλουν να παίξουν λίγες νότες· ένα σημείο πολιτιστικής ταυτότητας, αντιπροσωπευτικό μιας Κύπρου φιλόξενης, δημιουργικής και ανοιχτής στον κόσμο. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία για αυθόρμητες πράξεις σύνδεσης μεταξύ αγνώστων — ερμηνευτών και παρατηρητών — όπου οι τυχαίες μουσικές στιγμές δημιουργούν κοινά βιώματα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Έρευνες έχουν καταδείξει πως η ζωντανή μουσική σε αεροδρόμια και σταθμούς μειώνει το άγχος, βελτιώνει τη διάθεση, δημιουργεί αίσθημα οικειότητας και συμβάλλει στην συνολικότερη θετική εικόνα του προορισμού. Ένα πιάνο, λοιπόν, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για το αεροδρόμιο, αλλά και για τον ίδιο τον τόπο.

Η διεθνής τάση των Public Pianos

Τα δημόσια πιάνα αποτελούν πλέον σύμβολα συμμετοχικής τέχνης και προσβάσιμου πολιτισμού. Από τη διάσημη διεθνή εγκατάσταση Play Me, I’m Yours έως τα μεγάλα αεροδρόμια που έχουν ενσωματώσει το πιάνο ως σταθερό στοιχείο της ταυτότητάς τους, η παρουσία του λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η τέχνη μπορεί να ανήκει σε όλους. Δεν απαιτεί εισιτήριο· δεν επιβάλλει κανόνες· δεν γνωρίζει διαχωρισμούς ή εμπόδια. Είναι μια χειρονομία απλή, ανθρώπινη και καθολική που μεταμορφώνει τον χώρο και τον καθιστά πιο φιλόξενο.

Με τη νέα αυτή προσθήκη, η Κύπρος εντάσσεται ενεργά σε μια παγκόσμια κοινότητα αεροδρομίων που προωθούν την τέχνη ως καθημερινή εμπειρία και που αντιλαμβάνονται τη μουσική όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως αναγκαίο στοιχείο ενός πολιτισμένου δημόσιου χώρου.

Με το σύνθημα «Make our terminal your stage: Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination», Avantgarde και Hermes Airports καλούν το ταξιδιωτικό κοινό να αξιοποιήσει το πιάνο και να παρουσιάσει δημόσια τις ερμηνευτικές του δυνατότητες.

Ως μια νέα «πύλη» πολιτισμού, η εγκατάσταση φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς στο αεροδρόμιο κι ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία από ταξιδιώτες που θέλουν να μοιραστούν μια μουσική στιγμή με τον κόσμο.

Η δράση «Play Me, I’m Yours» συνδιοργανώθηκε στην Κύπρο από τον Πολιτιστικό Οργανισμό Avantgarde με το Υφυπουργείο Πολιτισμού (τότε Πολιτιστικές Υπηρεσίες). H παρουσία του πιάνου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας κατέστη εφικτή με τη στήριξη της Eurobank.