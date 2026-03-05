Στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον παραδόθηκαν 18 κυπριακές αρχαιότητες, οι οποίες εντοπίστηκαν να πωλούνται σε διαδικτυακή δημοπρασία.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2026 παραδόθηκαν στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον 18 κυπριακές αρχαιότητες.

Οι αρχαιότητες εντοπίστηκαν να πωλούνται σε διαδικτυακή δημοπρασία από τις/τους υπεύθυνες/ους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αποσύρθηκαν έπειτα από επικοινωνία με τον οίκο δημοπρασιών.

Πρόκειται για δύο αγγεία της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (2500-1900 π.Χ.), 11 αγγεία της Μέσης Εποχής του Χαλκού (1900-1600 π.Χ.), τρία αγγεία της Κυπρο-Αρχαϊκής Ι περιόδου (750-600 π.Χ.), ένα αγγείο της Κυπρο-Αρχαϊκής ΙΙ περιόδου (600-480 π.Χ.) και ένα ασβεστολιθικό κεφάλι αντρικού αγάλματος του 4ου αιώνα π.Χ.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον οίκο δημοπρασιών Sloans & Kenyon Auctioneers & Appraisers και τους δωρητές για την οικειοθελή παράδοση των αρχαιοτήτων στη χώρα προέλευσής τους, καθώς επίσης και την Πρεσβεία της Κύπρου στην Ουάσινγκτον για τη συνεργασία και τον συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.