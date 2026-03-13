Ο Κύπριος δημιουργός Χριστόδουλος Παναγιώτου συμμετέχει στην έκθεση POUR TOUJOURS στα ιστορικά Galeries Lafayette Haussmann στο Παρίσι μαζί με άλλους διεθνείς καλλιτέχνες. Από τις 10 Μαρτίου ως τις 27 Απριλίου 2026 το διάσημο πολυκατάστημα του Παρισιού μετατρέπεται σε μια σύγχρονη σκηνή τέχνης.

Κάτω από τον εμβληματικό γυάλινο θόλο των Galeries Lafayette ο Παναγιώτου παρουσιάσει δουλειά του μαζί με τους Gloria Friedmann, Birgit Jürgenssen και Lawrence Weiner. Την έκθεση στο διάσημο πολυκατάστημα του Παρισιού, υπογράφουν η Chiara Parisi, διευθύντρια του Centre Pompidou-Metz, και ο καλλιτέχνης Maurizio Cattelan γνωστός για τη σατιρική και προκλητική του προσέγγιση στη σύγχρονη τέχνη.

Η έκθεση POUR TOUJOURS φέρνει έργα διεθνών καλλιτεχνών στο ιστορικό πολυκατάστημα, δημιουργώντας έναν απρόσμενο διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, την αρχιτεκτονική και τον δημόσιο χώρο.

Ο Χριστόδουλος Παναγιώτου, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Κύπριους δημιουργούς της σύγχρονης τέχνης, συχνά εξερευνά στο έργο του τη σχέση ανάμεσα στην ιστορία, τη μνήμη και τις πολιτιστικές αφηγήσεις, μέσα από διαφορετικά μέσα όπως εγκαταστάσεις, performance, γλυπτική και αρχειακό υλικό.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Guillaume Houzé, CEO της Galeries Lafayette Group Image, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ιστορικού πολυκαταστήματος ως ενός χώρου όπου η σύγχρονη δημιουργία συναντά το ευρύ κοινό πέρα από τα παραδοσιακά όρια των μουσείων.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει έργα σύγχρονων καλλιτεχνών μέσα σε έναν απρόσμενο χώρο που συνδυάζει τέχνη, αρχιτεκτονική και καθημερινή ζωή. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις πολιτιστικές δράσεις του ιστορικού πολυκαταστήματος, που τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να φέρει τη σύγχρονη δημιουργία πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

Η έκθεση POUR TOUJOURS θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27 Απριλίου 2026.