Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Γαλλία η υπόθεση κακοποίησης 9χρονου αγοριού στο Μεριντόλ, στην περιοχή Βοκλίζ, όπου το παιδί φέρεται να κρατούνταν κλειδωμένο μέσα σε μικρό ντουλάπι. To ντουλάπι ήταν μόλις 4 τετραγωνικά μέτρα και το αγόρι ήταν εκεί χωρίς νερό, φως και επαρκή αερισμό.

Το παιδί, ο μικρός Τεό, διασώθηκε έπειτα από παρέμβαση της αστυνομίας, την οποία ειδοποίησε γειτόνισσα της οικογένειας όταν παρατήρησε ότι ο θετός πατέρας έφυγε από το σπίτι μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, αφήνοντας πίσω τον 9χρονο.

«Εκείνη ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» δήλωσε η γειτόνισσα Σαντρίν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, εξηγώντας ότι υποψιαζόταν εδώ και καιρό πως κάτι σοβαρό συνέβαινε στο σπίτι.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στην κατοικία ήρθαν αντιμέτωποι με μια σοκαριστική εικόνα. Ο μικρός βρέθηκε υποσιτισμένος, κουλουριασμένος στο πάτωμα του στενού χώρου, σε εμβρυϊκή στάση.

Οι σοκαριστικές μαρτυρίες των γειτόνων: «Έκλαψα. Τον έβγαλαν έξω, ήταν καλυμμένος με ψύλλους»

«Το ντουλάπι ήταν τόσο γεμάτο και ακατάστατο που δεν μπορούσε καν να τεντώσει τα πόδια του», περιέγραψε κάτοικος της περιοχής στο BFM Marseille.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 9χρονος περνούσε ολόκληρες ημέρες κλειδωμένος στο σκοτεινό δωμάτιο, ενώ υπήρχε κάμερα που τον παρακολουθούσε διαρκώς.

«Όταν η αστυνομία τον έφερε κοντά μας, ήταν διψασμένος και ίδρωνε υπερβολικά λόγω της αφόρητης ζέστης μέσα στο δωμάτιο χωρίς αερισμό», ανέφερε γειτόνισσα.

Ο Μπρούνο, ένας άλλος κάτοικος της περιοχής, βαθιά συγκινημένος, περιέγραψε τις στιγμές «Έκλαψα. Τον έβγαλαν έξω, ήταν καλυμμένος με ψύλλους. Φαινόταν σαν να μην είχε φάει για έξι μήνες».

Ο θετός πατέρας του παιδιού προφυλακίστηκε στις 25 Μαΐου, ενώ οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για στέρηση τροφής και φροντίδας ανηλίκου. Η μητέρα του παιδιού, η οποία νοσηλεύεται μετά από τοκετό, αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες.

Ο μικρός Τεό έχει ήδη μεταφερθεί σε ανάδοχη οικογένεια στην Αβινιόν, όπου λαμβάνει ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

